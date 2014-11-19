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Posted 19 ноября 2014, 14:20

Published 19 ноября 2014, 14:20

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

Первый в России McDonald`s возобновил работу

Первый в России McDonald`s возобновил работу

19 ноября 2014, 14:20
Фото: Properm.ru.
После временного закрытия по решению Роспотребнадзора, ресторан модернизировал работу и снова принимает посетителей.

Первый в России ресторан McDonald`s у станции метро «Пушкинская» в Москве возобновил работу, сообщает ТАСС. В ресторане появилось восемь киосков самообслуживания, с помощью которых клиенты смогут сделать заказ и оплатить «по безналу». До временного закрытия этой системы не было. Заведение оснастили новыми прилавками, усовершенствовали производственный и сервисный процессы.

Напомним, в конце августа 2014 года Роспотребнадзор начал проверки ресторанов сети McDonald`s. Деятельность некоторых из них была приостановлена, в черный список попал и первый в России ресторан. Проверка коснулась и пермских заведений сети, ревизоры остались довольны.

#Бизнес#Макдоналдс
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