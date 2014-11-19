Первый в России McDonald`s возобновил работу

Posted 19 ноября 2014, 14:20
Published 19 ноября 2014, 14:20
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
Первый в России ресторан McDonald`s у станции метро «Пушкинская» в Москве возобновил работу, сообщает ТАСС. В ресторане появилось восемь киосков самообслуживания, с помощью которых клиенты смогут сделать заказ и оплатить «по безналу». До временного закрытия этой системы не было. Заведение оснастили новыми прилавками, усовершенствовали производственный и сервисный процессы.
Напомним, в конце августа 2014 года Роспотребнадзор начал проверки ресторанов сети McDonald`s. Деятельность некоторых из них была приостановлена, в черный список попал и первый в России ресторан. Проверка коснулась и пермских заведений сети, ревизоры остались довольны.