Первый в России McDonald`s возобновил работу

Первый в России ресторан McDonald`s у станции метро «Пушкинская» в Москве возобновил работу, сообщает ТАСС. В ресторане появилось восемь киосков самообслуживания, с помощью которых клиенты смогут сделать заказ и оплатить «по безналу». До временного закрытия этой системы не было. Заведение оснастили новыми прилавками, усовершенствовали производственный и сервисный процессы.