Полиция устанавливает личность погибшей под Кукуштаном женщины

Posted 19 ноября 2014, 10:44
Published 19 ноября 2014, 10:44
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
Полиция устанавливает личность погибшей в ДТП под Кукуштаном женщины. Авария произошла на трассе Пермь-Екатеринбург 18 ноября в 00:10. Водитель с места происшествия скрылся, его разыскивают.
ГУ МВД России по Пермскому краю просит помочь опознать погибшую женщину. На вид ей 35–45 лет, плотного телосложения, темно-русые волосы средней длины, карие глаза. Была одета в черную куртку, синие джинсы, розовый свитер, черные ботинки с розовыми полосами, серую вязаную шапку с бомбошкой и бусинками.
Всех, кто узнал женщину, видел ДТП или знает что-либо о водители, просят позвонить в полицию. Анонимность гарантируется.