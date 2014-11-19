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Posted 19 ноября 2014, 10:44

Published 19 ноября 2014, 10:44

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

Полиция устанавливает личность погибшей под Кукуштаном женщины

Полиция устанавливает личность погибшей под Кукуштаном женщины

19 ноября 2014, 10:44
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Дтп
Ее сбил автомобиль на трассе Пермь-Екатеринбург. Водитель скрылся, имя погибшей неизвестно.

Полиция устанавливает личность погибшей в ДТП под Кукуштаном женщины. Авария произошла на трассе Пермь-Екатеринбург 18 ноября в 00:10. Водитель с места происшествия скрылся, его разыскивают.

ГУ МВД России по Пермскому краю просит помочь опознать погибшую женщину. На вид ей 35–45 лет, плотного телосложения, темно-русые волосы средней длины, карие глаза. Была одета в черную куртку, синие джинсы, розовый свитер, черные ботинки с розовыми полосами, серую вязаную шапку с бомбошкой и бусинками.

Всех, кто узнал женщину, видел ДТП или знает что-либо о водители, просят позвонить в полицию. Анонимность гарантируется.

#Общество#Дтп#Авария
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