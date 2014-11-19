Полиция устанавливает личность погибшей под Кукуштаном женщины

ГУ МВД России по Пермскому краю просит помочь опознать погибшую женщину. На вид ей 35–45 лет, плотного телосложения, темно-русые волосы средней длины, карие глаза. Была одета в черную куртку, синие джинсы, розовый свитер, черные ботинки с розовыми полосами, серую вязаную шапку с бомбошкой и бусинками.