Совершенно секретно: По каким правилам работает банк для миллионеров

Posted 19 ноября 2014, 11:25
Published 19 ноября 2014, 11:25
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
Небольшое крыльцо, неприметная дверь, почти нет опознавательных знаков. Если ты не шпион, ни за что не догадаешься, что перед тобой офис, предназначенный для обслуживания самых состоятельных и обеспеченных клиентов банка.
Скромная вывеска сообщает, что это офис ВТБ24. Но и она не раскрывает всех секретов. Сделано это намеренно: недавно открытый офис Private Banking «Камский» не предназначен для обслуживания массового сегмента. Его посещают только те, кто обладает большим состоянием. Минимальный порог, через который надо «переступить» клиентам — 15 млн рублей или 500 тыс. долларов.
Открытие офиса Private Banking прошло в конце октября. «За две недели работы нам удалось привлечь 30 человек. Половина из них уже были нашими клиентами и были переведены на обслуживание в новом формате, половина — новые клиенты. Депозитный портфель по этим клиентам уже превысил 1 млрд рублей», — рассказывает управляющая ВТБ24 в Пермском крае Светлана Щеголева. «В планах за год увеличить клиентскую базу до 80–100 человек, а портфель депозитов — до 2–2,5 млрд рублей», — прогнозирует вице-президент ВТБ24 Александр Тарасов.
Отличительная черта привилегированного обслуживания — аболютная конфиденциальность. «Мы и так щепетильно относимся к понятию «банковская тайна». Но здесь вопрос конфиденциальности решен даже технически. Например, все счета открываются в закрытом режиме, то есть они остаются невидимыми для других офисов», — говорит Тарасов.
Конфиденциальность выражается даже в том, что здесь созданы все условия, чтобы клиенты не встретились друг с другом. В здании два входа, две переговорки. Если кто-то не желает афишировать свои визиты в банк, то он может заходить не с парадного, а со второго входа.
В офисах такого уровня у каждого клиента свой менеджер. Кадровый отбор на эту должнось жесткий, кроме того, предварительно необходимо отработать в банковской сфере более пяти лет. Менеджерам приходится следить не только за финансами клиента, нередко приходится примерять на себя роль няньки.
Есть такое понятие, как Lifestyle management, или блок нефинансовых услуг. Если у клиента возникает бытовой вопрос, например, по организации досуга, то персональный менеджер подключает к его решению стороннюю партнерскую организацию. Клиент хочет приобрести билет на гонки Формулы «1»? Собрался на отдых, а все номера в любимом отеле забронированы? Приобрести произведение искусства? Составить брачный договор или получить консультацию по вопросам налогообложения? Менеджер приходит на помощь.
Отметим, ВТБ24 стал не первым банком, открывшим в Перми офис для самых богатых клиентов. Сегодня такие отделения в городе есть у Сбербанка и «Урал ФД».