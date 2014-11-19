Стоимость акций «Уралкалия» упала после подтопления рудника

Posted 19 ноября 2014, 06:27
Published 19 ноября 2014, 06:27
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
Акции «Уралкалия» упали в стоимости на 10% после новости о подтоплении шахты в Соликамске, пишет «Газета.ru». На 19.42 по московскому времени 18 ноября цена обыкновенной акции компании на Московской бирже составила 161,55 рубля при минимальной цене на бумаги 161,5 рубля. На Лондонской фондовой бирже депозитарные расписки «Уралкалия» подешевели на 8%, стоимость бумаг опустилась до $17,28.
Напомним, в руднике рудоуправления Соликамск-2, который принадлежит «Уралкалию», увеличился приток рассолов в шахту, в связи с чем были эвакуированы 120 человек штатного персонала.
В 2006 году в Березниках произошло затопление калийного рудника, в связи с чем в 2007 году образовался провал земной поверхности на территории фабрики технической соли. В декабре 2010 года неподалеку от станции «Березники-пассажирские» произошел второй провал, который был засыпан примерно за год. Третий провал, севернее нефункционирующего АБК БШСУ, прогнозировался учеными и образовался 4 декабря 2011 года.