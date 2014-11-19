Стоимость акций «Уралкалия» упала после подтопления рудника

В 2006 году в Березниках произошло затопление калийного рудника, в связи с чем в 2007 году образовался провал земной поверхности на территории фабрики технической соли. В декабре 2010 года неподалеку от станции «Березники-пассажирские» произошел второй провал, который был засыпан примерно за год. Третий провал, севернее нефункционирующего АБК БШСУ, прогнозировался учеными и образовался 4 декабря 2011 года.