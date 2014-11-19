В Перми полиция задержала наркомана за кражу колеса от «Тойоты»

Posted 19 ноября 2014, 07:16
Published 19 ноября 2014, 07:16
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
В начале сентября в дежурную часть отдела полиции Кировского района обратилась 32-летняя жженщина с сообщением о краже. Она рассказала, что ночью неизвестный похитил с ее автомобиля «Тойота» запасное колесо стоимостью около 20 тыс. рублей. Машина была припаркована во дворе дома по ул. Адмирала Ушакова. Хозяйка автомобиля не услышала звуков сигнализации и обнаружила пропажу своего имущества только утром. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, в результате полицейские установили личность подозреваемого в хищении. Им оказался 37-летний наркозависимый житель Кировского района. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу. Сейчас мужчина задержан.