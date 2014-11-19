В Перми полиция задержала наркомана за кражу колеса от «Тойоты»

В начале сентября в дежурную часть отдела полиции Кировского района обратилась 32-летняя жженщина с сообщением о краже. Она рассказала, что ночью неизвестный похитил с ее автомобиля «Тойота» запасное колесо стоимостью около 20 тыс. рублей. Машина была припаркована во дворе дома по ул. Адмирала Ушакова. Хозяйка автомобиля не услышала звуков сигнализации и обнаружила пропажу своего имущества только утром. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.