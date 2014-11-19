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Posted 19 ноября 2014, 07:16

Published 19 ноября 2014, 07:16

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

В Перми полиция задержала наркомана за кражу колеса от «Тойоты»

В Перми полиция задержала наркомана за кражу колеса от «Тойоты»

19 ноября 2014, 07:16
Фото: Properm.ru.
Сейчас мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

В начале сентября в дежурную часть отдела полиции Кировского района обратилась 32-летняя жженщина с сообщением о краже. Она рассказала, что ночью неизвестный похитил с ее автомобиля «Тойота» запасное колесо стоимостью около 20 тыс. рублей. Машина была припаркована во дворе дома по ул. Адмирала Ушакова. Хозяйка автомобиля не услышала звуков сигнализации и обнаружила пропажу своего имущества только утром. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, в результате полицейские установили личность подозреваемого в хищении. Им оказался 37-летний наркозависимый житель Кировского района. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу. Сейчас мужчина задержан.

#Происшествия#Кража#Полиция
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