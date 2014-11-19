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Posted 19 ноября 2014, 07:40

Published 19 ноября 2014, 07:40

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

В Пермском крае растет рождаемость

В Пермском крае растет рождаемость

19 ноября 2014, 07:40
Фото: Properm.ru.
Естественный прирост населения составил 1867 человек.

Специалисты Пермьстата оценили демографическую ситуацию в Пермском крае по итогам девяти месяцев 2014 года. Число родившихся по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 1,6%. Естественный прирост населения составил 1867 человек.

Превышение рождаемости над смертностью отмечено в 27 муниципальных образованиях края: всего за 9 месяцев в Прикамье на свет появилось 29454 малышей, а умерло 27587 человек. Значительное увеличение этого показателя произошло в 30 районах края. Среди них Кочевской, Гайнский, Гремячинский, Косинский, Кишертский, Кунгурский, Юрлинский районы. В Перми за отчетный период рождаемость увеличилась на 3,2%.

Рождаемость в этом году снизилась в 16 муниципальных образованиях края. Наиболее заметное уменьшение отмечалось в Бардымском, Красновишерском, Ординском, Оханском и Очерском районах.

#Общество#Рождаемость
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