В Пермском крае растет рождаемость

Превышение рождаемости над смертностью отмечено в 27 муниципальных образованиях края: всего за 9 месяцев в Прикамье на свет появилось 29454 малышей, а умерло 27587 человек. Значительное увеличение этого показателя произошло в 30 районах края. Среди них Кочевской, Гайнский, Гремячинский, Косинский, Кишертский, Кунгурский, Юрлинский районы. В Перми за отчетный период рождаемость увеличилась на 3,2%.