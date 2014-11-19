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Posted 19 ноября 2014, 06:38

Published 19 ноября 2014, 06:38

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

В Прикамье 18-летний водитель «девятки» насмерть сбил пешехода

В Прикамье 18-летний водитель «девятки» насмерть сбил пешехода

19 ноября 2014, 06:38
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Дтп
42-летний мужчина переходил дорогу в неустановленном для этого месте.

Авария произошла 18 ноября около 20:00 в Чайковском, сообщает УГИБДД по Пермскому краю.

18-летний водитель ВАЗ-2109 сбил мужчину 1972 года рождения, который переходил дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия.
Согласно статистике, за 10 месяцев текущего года в Пермском крае под колеса машин попали 1159 пешеходов, 116 человек погибли. В 610 случаях наезды происходили по вине самих пешеходов.
#Происшествия#Дтп#Авария#Сбил пешехода
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