В Прикамье 18-летний водитель «девятки» насмерть сбил пешехода

Posted 19 ноября 2014, 06:38
Published 19 ноября 2014, 06:38
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
Авария произошла 18 ноября около 20:00 в Чайковском, сообщает УГИБДД по Пермскому краю.
18-летний водитель ВАЗ-2109 сбил мужчину 1972 года рождения, который переходил дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия.
|Согласно статистике, за 10 месяцев текущего года в Пермском крае под колеса машин попали 1159 пешеходов, 116 человек погибли. В 610 случаях наезды происходили по вине самих пешеходов.