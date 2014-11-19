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Posted 19 ноября 2014, 08:02

Published 19 ноября 2014, 08:02

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

В районе рудника «Уралкалия» произошел провал грунта

В районе рудника «Уралкалия» произошел провал грунта

19 ноября 2014, 08:02
Фото: Properm.ru.
Его размер составляет 20 на 30 метров, он находится в 3,5 км от жилых домов Соликамска.

Вчера, 18 ноября, в восемь вечера появилась информация от представителей СКРУ №2 о том, что в 3,5 км восточнее от города на месте старого заброшенного рудника обнаружен провал грунта размерами 20 на 30 метров. Угрозы населению нет, сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Пермскому краю. Провал оцеплен, ситуация находится под контролем.

В шесть часов вечера состоялось заседание Комиссии по ЧС по проблеме превышения подъема уровня солевого раствора в шахте.

Сегодня члены КЧС определят дальнейшие мероприятия по установлению причин произошедшего. Накануне было решено привлечь сотрудников института геологии из Санкт-Петербург для установления причин повышения уровня солевого раствора в шахте, а также для установления характера образования провала и их взаимосвязи.

#Происшествия#Уралкалий#Провал грунта#Рудник
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