В районе рудника «Уралкалия» произошел провал грунта

Вчера, 18 ноября, в восемь вечера появилась информация от представителей СКРУ №2 о том, что в 3,5 км восточнее от города на месте старого заброшенного рудника обнаружен провал грунта размерами 20 на 30 метров. Угрозы населению нет, сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Пермскому краю. Провал оцеплен, ситуация находится под контролем.