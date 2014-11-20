Более миллиона страховых продуктов продано в Западно-Уральском банке Сбербанка России

Программа добровольного страхования жизни и здоровья заемщиков — физических лиц с защитой от недобровольной потери работы — это программа страхования, преимущество которой заключается в расширенном страховом покрытии, т.е. в случае недобровольной потери работы страховая компания осуществит страховые выплаты в размере финансовых обязательств застрахованного лица перед банком в период поиска новой работы. А кроме всего прочего, клиент будет защищен и от таких рисков, как уход из жизни и установление инвалидности 1 или 2 группы застрахованному лицу.