Более миллиона страховых продуктов продано в Западно-Уральском банке Сбербанка России

Posted 20 ноября 2014, 06:15
Published 20 ноября 2014, 06:15
Modified 2 марта 2023, 17:05
Updated 2 марта 2023, 17:05
За пять лет более миллиона жителей Пермского края, Удмуртской Республики и Республики Коми приобрели финансовую защиту и уверенность в своем завтрашнем дне благодаря предложению Сбербанка.
За пять лет линейка страховых продуктов Сбербанка серьезно расширилась. Сегодня банк готов предложить индивидуальные продукты для каждого клиента. Например, в сентябре 2014 года появились новые уникальные предложения для клиентов банка:
Программа добровольного страхования жизни и здоровья заемщиков — физических лиц с защитой от недобровольной потери работы — это программа страхования, преимущество которой заключается в расширенном страховом покрытии, т.е. в случае недобровольной потери работы страховая компания осуществит страховые выплаты в размере финансовых обязательств застрахованного лица перед банком в период поиска новой работы. А кроме всего прочего, клиент будет защищен и от таких рисков, как уход из жизни и установление инвалидности 1 или 2 группы застрахованному лицу.
Коробочный продукт — это уникальные программы страхования, предоставляющие клиенту банка:
• финансовую защиту всех банковских карт от несанкционированного снятия денежных средств или хищения наличных средств, полученных через банкомат;
• защиту имущества и отделки квартиры (дома) и гражданской ответственности перед соседями, например в случае их затопления.
С подробными условиями предложений Сбербанка в сфере страхования можно ознакомиться на официальном сайте и в любом ближайшем офисе банка.