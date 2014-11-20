На конкурсе «Город – это мы» будет 4 новые номинации

На круглом столе обсудили также количество и состав номинаций конкурса. На сегодня предложено 15 номинаций, 4 из которых новые и посвящены юбилею Победы. По-прежнему базовым остается принцип финансирования, при котором 30% средств авторы проектов должны привлечь сами, а 70% получить по гранту из городского бюджета. В целом в Перми, включая конкурс «Город — это мы», в 2015 году на поддержку общественных инициатив планируется выделить более 113 млн рублей.