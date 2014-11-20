На конкурсе «Город – это мы» будет 4 новые номинации

Posted 20 ноября 2014, 06:43
Published 20 ноября 2014, 06:43
Modified 2 марта 2023, 17:05
Updated 2 марта 2023, 17:05
Круглый стол по особенностям проведения конкурса социально-значимых проектов «Город — это мы» в 2015 году состоялся накануне в пермской городской Думе.
Как отметил глава Перми Игорь Сапко, круглый стол, по сути, — старт конкурсной работы. По словам градоначальника, в январе нужно выйти на прием проектов, а в середине февраля вручить задания на реализацию победителям.
Такой ранний старт связан с тем, что ключевой темой 2015 года является 70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Организаторы стремятся к тому, чтобы хотя бы часть проектов была реализована уже весной.
На круглом столе обсудили также количество и состав номинаций конкурса. На сегодня предложено 15 номинаций, 4 из которых новые и посвящены юбилею Победы. По-прежнему базовым остается принцип финансирования, при котором 30% средств авторы проектов должны привлечь сами, а 70% получить по гранту из городского бюджета. В целом в Перми, включая конкурс «Город — это мы», в 2015 году на поддержку общественных инициатив планируется выделить более 113 млн рублей.