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Posted 20 ноября 2014, 06:43

Published 20 ноября 2014, 06:43

Modified 2 марта 2023, 17:05

Updated 2 марта 2023, 17:05

На конкурсе «Город – это мы» будет 4 новые номинации

На конкурсе «Город – это мы» будет 4 новые номинации

20 ноября 2014, 06:43
Фото: Properm.ru.
Они будут посвящены 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Круглый стол по особенностям проведения конкурса социально-значимых проектов «Город — это мы» в 2015 году состоялся накануне в пермской городской Думе.

Как отметил глава Перми Игорь Сапко, круглый стол, по сути, — старт конкурсной работы. По словам градоначальника, в январе нужно выйти на прием проектов, а в середине февраля вручить задания на реализацию победителям.

Такой ранний старт связан с тем, что ключевой темой 2015 года является 70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Организаторы стремятся к тому, чтобы хотя бы часть проектов была реализована уже весной.

На круглом столе обсудили также количество и состав номинаций конкурса. На сегодня предложено 15 номинаций, 4 из которых новые и посвящены юбилею Победы. По-прежнему базовым остается принцип финансирования, при котором 30% средств авторы проектов должны привлечь сами, а 70% получить по гранту из городского бюджета. В целом в Перми, включая конкурс «Город — это мы», в 2015 году на поддержку общественных инициатив планируется выделить более 113 млн рублей.

#Общество
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