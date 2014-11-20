Обед и стриптиз в обмен на портрет. Интервью с Сергеем Баловиным

Мне интересны быстрые работы не потому, что они легко даются, я считаю, что в них больше чувств и эмоций. В быстрой работе больше сказано, чем в долгой, на мой взгляд. Предупреждаю всех, что не гарантирую 100% портретного сходства. Вы можете себя не узнать на этой работе. Раз на раз не приходится — может не получиться, а может и получиться. Но и я тоже не знаю, что вы мне подарите. Может, ваш подарок будет стоить, дешевле, чем этот лист бумаги, на котором портрет нарисован, но, тем не менее, я заранее соглашаюсь вам его сделать. Такая игра.