Обед и стриптиз в обмен на портрет. Интервью с Сергеем Баловиным

Posted 20 ноября 2014, 10:00
Published 20 ноября 2014, 10:00
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
Художник из Воронежа Сергей Баловин завершил свое кругосветное путешествие без кошелька. Более сотни городов в 36 странах на четырех континентах художнику удалось посетить без использования денег.
Еду, жилье, билеты и визы он получал в обмен на портреты. «Кругосветка без кошелька» стала продолжением проекта «Натуральный обмен», который Сергей ведет уже три года. За это время он нарисовал около 5000 лиц и получил еще больше разнообразных подарков — от коробка спичек, рулона туалетной бумаги, чужой свадебной фотографии, приват-танца, до айфона и авиабилетов на другой континент.
Наконец, в центр зала вышел сам Сергей. Поприветствовав публику, художник коротко рассказал о проекте и предложил начать с вопросов, а в случае их отсутствия — сразу перейти к делу и начать рисовать. На доске в порядке очереди записаны желающие получить портрет. Список заканчивался на 32 номере.
— Вы вообще без денег путешествуете? — преодолевая смущение, задает первый вопрос один из гостей
— Нет, пару тысяч баксов ношу с собой. Шучу. На самом деле кругосветное путешествие без кошелька началось 1 февраля 2013 года. С собой у меня было тогда 100 долларов, которые мне подарили. С ними и начался мой путь. Мне удалось с этими 100 баксами проехать всю Европу, не потратив ни копейки. Я принципиально никогда не брал денег, даже если предлагали. Так было примерно первые четыре месяца, потом уже стал делать исключения. В целом получилось, что кругосветное путешествие охватило 36 стран. Перемещался я либо с помощью подаренных билетов, либо я покупал билеты на подаренные деньги. Ну что? Разочаровался кто-нибудь? — оглядел присутствующих Сергей.
— Как начался проект?
— Кругосветное путешествие без кошелька — это этап проекта, который называется «Натуральный обмен». Проект начался 3,5 года назад, и не предполагал отказа от денег. Эта идея — своего рода один из шагов в этом эксперименте, логический шаг, а что следующее — я еще не знаю. Началось это все так — я переехал в Китай, снял квартиру в Шанхае и, познакомившись с соседкой, которая жила этажом ниже, начал с ней меняться картинками на какие-то предметы. Она упаковывала чемоданы, собирала вещи, потому что планировала переезд в другую страну. У нее было много вещей для быта: чайники, сковородки и так далее. Все это ей было не особенно нужно, и она продавала это или отдавала друзьям.
— Мне очень понравилась независимость от ценника. Это очень здорово. Сейчас многие художники, для которых искусство не только хобби, а способ заработка, попадают в зависимость от собственного ценника. Откуда берется цена произведения? Она создается прецедентом продажи. Художник однажды продал свою работу за 5 рублей, и установилась цена. Значит, такого рода работа стоит 5 рублей, и за 3 рубля ее не очень хорошо продавать. Получится, что он обманул покупателя.
Художнику хочется, чтобы цены на его работы росли. Но это лишает его возможности продавать свои работы простым людям, которые не имеют возможности много зарабатывать. По сути, себестоимость работы не столь высока ни по трудозатратам, ни по материалам. Как правило, накрутка на себестоимость просто гигантская. В принципе, художники могли бы делать и больше, наверное, и дешевле, но, находясь в зависимости от этого ценника, не делают.
— Каждый человек независимо от своего дохода может получить произведение художника и при этом, произведению не будет присвоен ценник. У подарка нет цены. Подарок — это не просто вещь, купленная за деньги, но это еще и часть вашей души.
Подумав еще пару месяцев, я нашел формулу и придумал, на что надо меняться. Самым оптимальным вариантом оказался портрет, это самый востребованный жанр, и он всегда современен. Теперь я делаю портреты в технике наброска, тушью на бумаге.
Мне интересны быстрые работы не потому, что они легко даются, я считаю, что в них больше чувств и эмоций. В быстрой работе больше сказано, чем в долгой, на мой взгляд. Предупреждаю всех, что не гарантирую 100% портретного сходства. Вы можете себя не узнать на этой работе. Раз на раз не приходится — может не получиться, а может и получиться. Но и я тоже не знаю, что вы мне подарите. Может, ваш подарок будет стоить, дешевле, чем этот лист бумаги, на котором портрет нарисован, но, тем не менее, я заранее соглашаюсь вам его сделать. Такая игра.
— Какие самые необычные подарки вам дарили?
— Среди самых необычных был один из первых — это барабанная установка, которая осталась в Шанхае. Однажды в Китае девушка подарила какую-то женскую сумочку такую странную с чем-то тяжелым внутри. Сказала, что лучше открыть ее, когда она уйдет. Я открыл — там была свадебная фотография в рамке, на ней была запечатлена женщина с своим мужем. Прилагалось длинное письмо на английском языке, в письме говорилось, что она обнаружила, что муж ей изменяет, и все кончено, скоро развод. Таким образом она решила избавиться от памяти. В качестве компенсации там еще была золотая монета. Один юань, но из золота. Я все-таки фотографию не стал с собой забирать, подарил галерее.
Однажды рисовал девушку, которая работала стриптизершей. Это была идея владельца клуба, который позвал меня в город Львов. Я нарисовал стриптизершу в обмен на танец.
— Какая страна запомнилась больше остальных?
— Каждая страна по-своему интересна. Мне интересней Китай, наверное. Да и Россия тоже интересна. Все интересно по-своему, все страны уникальны.
— Не возникало желания бросить все и вернуться домой?
— Домой куда? Где этот дом? В какой-то момент я почувствовал себя дома в Шанхае. Это было время замечательное, и это был мой дом. Я себя чувствовал там как дома, но потом решил, что пора дальше отправиться в путешествие.
Второй дом, ну или первый — это дом моих родителей. Приезжаю к ним с удовольствием в Воронеж, в город, где я родился и вырос. Живу там какое-то время и уезжаю. Сейчас у меня нет понимания, где мой дом. Где я нахожусь, там и есть мой дом, я, наверное, человек без определенного места жительства.
— Были какие-то конфликтные ситуации в связи с тем, что людям не нравился полученный потрет?
— Да нет, это не повод для конфликта. У нас же нет обязательств, нет договоренности, как между исполнителем и заказчиком. Не нравится — не забирай, не надо. Не дари свой подарок, вот и все.
— Есть ли такие места, где бы вы точно не хотели появиться?
— Там где война, наверное. Не хочу быть в точке боевых действий.
— Вам приходилось что-то делать такое, что вам теперь стыдно вспоминать?
— Приходилось, но я не буду об этом рассказывать, - смеется Сергей