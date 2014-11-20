«Прогресс» утопили в Тихом океане после космического эксперимента

Posted 20 ноября 2014, 03:35
Published 20 ноября 2014, 03:35
Modified 2 марта 2023, 17:05
Updated 2 марта 2023, 17:05
Сегодня в 2:46 по московскому времени в Тихом океане затопили несгораемые остатки транспортного грузового корабля «Прогресс М-24М», сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
Ракета-носитель «Союз-У» с ТГК «Прогресс М-24М» стартовала с космодрома Байконур 24 июля 2014 года. Космический корабль доставил на борт МКС около 2,3 тонны грузов, в том числе топливо, кислород, продукты питания, аппаратуру для научных экспериментов и посылки для экипажа.