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Posted 20 ноября 2014, 03:35

Published 20 ноября 2014, 03:35

Modified 2 марта 2023, 17:05

Updated 2 марта 2023, 17:05

«Прогресс» утопили в Тихом океане после космического эксперимента

20 ноября 2014, 03:35
В течение месяца специалисты изучали возможность прохождения оптических сигналов для исследования видоизменений земной атмосферы.

Сегодня в 2:46 по московскому времени в Тихом океане затопили несгораемые остатки транспортного грузового корабля «Прогресс М-24М», сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Пресс-служба Роскосмоса :— Расстыковка ТГК с МКС состоялась 27 октября в 8:38 по московскому времени. После нее «Прогресс» находился в автономном полете, в ходе которого проводился космический эксперимент «Отражение». За это время специалисты изучали возможность прохождения оптических сигналов для исследования видоизменений земной атмосферы.

Ракета-носитель «Союз-У» с ТГК «Прогресс М-24М» стартовала с космодрома Байконур 24 июля 2014 года. Космический корабль доставил на борт МКС около 2,3 тонны грузов, в том числе топливо, кислород, продукты питания, аппаратуру для научных экспериментов и посылки для экипажа.

#В мире#Роскосмос#Майл#Прогресс
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