«Прогресс» утопили в Тихом океане после космического эксперимента

Ракета-носитель «Союз-У» с ТГК «Прогресс М-24М» стартовала с космодрома Байконур 24 июля 2014 года. Космический корабль доставил на борт МКС около 2,3 тонны грузов, в том числе топливо, кислород, продукты питания, аппаратуру для научных экспериментов и посылки для экипажа.