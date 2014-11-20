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Posted 20 ноября 2014, 07:35

Published 20 ноября 2014, 07:35

Modified 2 марта 2023, 17:05

Updated 2 марта 2023, 17:05

У входа на Центральный рынок Перми начали сносить киоски

У входа на Центральный рынок Перми начали сносить киоски

20 ноября 2014, 07:35
Фото: Properm.ru.
В планах администрации Ленинского района Перми до конца года демонтировать еще 21 объект, расположенный рядом с Колхозной площадью.

Администрация Ленинского района Перми начала работу по сносу незаконных объектов. Сегодня, 20 ноября был снесен киоск «Сотовые телефоны», который находился по ул. Попова, 61. Для владельца был установлен срок на добровольный демонтаж до 27 июня этого года, однако, он этой возможностью не воспользовался.

В планах администрации до конца года демонтировать еще 21 объект, преимущественно у Центрального рынка. Среди них 3 киоска, 2 павильона, 12 палаток, 4 контейнера, сообщают в администрации Ленинского района.

В районе уже демонтированы несанкционированные объекты на набережной и на Перми I, идет борьба с незаконной торговлей. Всего с начала года в Ленинском районе демонтировано около 60 незаконно размещенных движимых объектов, среди них 15 киосков, 1 автостоянка и 45 рекламных конструкций.

#Общество#Демонтаж#Киоск
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