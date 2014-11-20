У входа на Центральный рынок Перми начали сносить киоски

Администрация Ленинского района Перми начала работу по сносу незаконных объектов. Сегодня, 20 ноября был снесен киоск «Сотовые телефоны», который находился по ул. Попова, 61. Для владельца был установлен срок на добровольный демонтаж до 27 июня этого года, однако, он этой возможностью не воспользовался.