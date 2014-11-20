УБРиР начал прием платежей по кредитным договорам ОАО АКБ «Экопромбанк»

Posted 20 ноября 2014, 06:37
Published 20 ноября 2014, 06:37
Modified 2 марта 2023, 17:05
Updated 2 марта 2023, 17:05
— Пермь, ул. Петропавловская, 85;
— Пермь, ул. Металлистов, 5;
— Пермь, ул. Танкистов, 20;
— Пермь, ул. Революции, 21а;
— Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 32;
— Кунгур, ул. Пугачева, 25а.
30 октября Агентство по страхованию вкладов (АСВ) назначило ОАО «Уральский банк реконструкции и развития», ОАО «Транскапиталбанк» и АКБ «Абсолют Банк» агентами по приему платежей по кредитным договорам ОАО АКБ «Экопромбанк». Напомним, что лицензия у ОАО АКБ «Экопромбанк» была отозвана 18 августа 2014 г.
Филиал «Пермский» ОАО УБРиР начал работу в Прикамье в 2006 году. В его состав входят отделения в Оренбургской, Самарской, Ульяновской областях, а также в Удмуртской Республике и Пермском крае. В офисах УБРиР представлены услуги, как для физических, так и для юридических лиц.