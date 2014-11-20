УБРиР начал прием платежей по кредитным договорам ОАО АКБ «Экопромбанк»

Филиал «Пермский» ОАО УБРиР начал работу в Прикамье в 2006 году. В его состав входят отделения в Оренбургской, Самарской, Ульяновской областях, а также в Удмуртской Республике и Пермском крае. В офисах УБРиР представлены услуги, как для физических, так и для юридических лиц.