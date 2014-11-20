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Posted 20 ноября 2014, 06:37

Published 20 ноября 2014, 06:37

Modified 2 марта 2023, 17:05

Updated 2 марта 2023, 17:05

УБРиР начал прием платежей по кредитным договорам ОАО АКБ «Экопромбанк»

УБРиР начал прием платежей по кредитным договорам ОАО АКБ «Экопромбанк»

20 ноября 2014, 06:37
Фото: Properm.ru.
30 октября Агентство по страхованию вкладов (АСВ) назначило ОАО «Уральский банк реконструкции и развития», ОАО «Транскапиталбанк» и АКБ «Абсолют Банк» агентами по приему платежей по кредитным договорам ОАО АКБ «Экопромбанк».

С 20 ноября филиал «Пермский» Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) начал принимать платежи по кредитным договорам ОАО АКБ «Экопромбанк». Оплатить задолженность по кредиту без комиссии можно в кассах офисов УБРиР Перми и Кунгура:

— Пермь, ул. Петропавловская, 85;

— Пермь, ул. Металлистов, 5;

— Пермь, ул. Танкистов, 20;

— Пермь, ул. Революции, 21а;

— Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 32;

— Кунгур, ул. Пугачева, 25а.

30 октября Агентство по страхованию вкладов (АСВ) назначило ОАО «Уральский банк реконструкции и развития», ОАО «Транскапиталбанк» и АКБ «Абсолют Банк» агентами по приему платежей по кредитным договорам ОАО АКБ «Экопромбанк». Напомним, что лицензия у ОАО АКБ «Экопромбанк» была отозвана 18 августа 2014 г.

Филиал «Пермский» ОАО УБРиР начал работу в Прикамье в 2006 году. В его состав входят отделения в Оренбургской, Самарской, Ульяновской областях, а также в Удмуртской Республике и Пермском крае. В офисах УБРиР представлены услуги, как для физических, так и для юридических лиц.

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