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Posted 20 ноября 2014, 05:38

Published 20 ноября 2014, 05:38

Modified 2 марта 2023, 17:05

Updated 2 марта 2023, 17:05

Ультиматум Сербии: санкции против России взамен на членство в ЕС

Ультиматум Сербии: санкции против России взамен на членство в ЕС

20 ноября 2014, 05:38
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Санкции
Еврокомиссар напомнил Белграду о договоренностях «согласовывать свою позицию с ЕС в сложных вопросах».

Сербия обязана ввести санкции против России, если хочет вступить в Европейский союз. Об этом пишет РБК, ссылаясь на заявление комиссара ЕС по региональной политике Йоханнеса Хана.

В своем заявлении Хан напомнил Сербии об обязательстве «постепенно согласовывать свою позицию с ЕС в сложных вопросах, таких как санкции в отношении России», которое власти страны дали в рамках переговоров о вступлении в Евросоюз.

Комиссар заявил, что понимает исторические связи Сербии и России и «не принуждает Белград делать простой выбор».

Йоханнес Хан :— Ваша страна определила вступление в Европейский союз в качестве главной стратегической цели, которую премьер Вучич однозначно подтвердил в ходе недавнего визита президента Путина в Сербию. Мы ожидаем, что представители вашего правительства продолжат демонстрировать привязанность к ключевой стратегической цели вступления в ЕС.
#Санкции
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