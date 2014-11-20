Ультиматум Сербии: санкции против России взамен на членство в ЕС

Posted 20 ноября 2014, 05:38
Published 20 ноября 2014, 05:38
Modified 2 марта 2023, 17:05
Updated 2 марта 2023, 17:05
Сербия обязана ввести санкции против России, если хочет вступить в Европейский союз. Об этом пишет РБК, ссылаясь на заявление комиссара ЕС по региональной политике Йоханнеса Хана.
В своем заявлении Хан напомнил Сербии об обязательстве «постепенно согласовывать свою позицию с ЕС в сложных вопросах, таких как санкции в отношении России», которое власти страны дали в рамках переговоров о вступлении в Евросоюз.
Комиссар заявил, что понимает исторические связи Сербии и России и «не принуждает Белград делать простой выбор».