В филиале «Азот» принят новый коллективный договор до 2017 года

Подобные конференции проходят на «Азоте» раз в 3 года. В работе конференции приняли участие директор филиала «Азот» М. Чапаров, главный технический инспектор Пермского краевого комитета Росхимпрофсоюза В. Потеряев, начальники цехов и отделов, а также 59 делегатов от подразделений предприятия, голоса которых и были решающими в принятии документа на 2015–2017 годы.