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Posted 20 ноября 2014, 12:12

Published 20 ноября 2014, 12:12

Modified 2 марта 2023, 17:05

Updated 2 марта 2023, 17:05

В филиале «Азот» принят новый коллективный договор до 2017 года

В филиале «Азот» принят новый коллективный договор до 2017 года

20 ноября 2014, 12:12
Фото: Properm.ru.
В филиале «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» состоялось одно из важнейших событий этого года – конференция по принятию коллективного договора на 2015 – 2017 годы. «За» новый документ единогласно проголосовали все делегаты от подразделений предприятия.

Подобные конференции проходят на «Азоте» раз в 3 года. В работе конференции приняли участие директор филиала «Азот» М. Чапаров, главный технический инспектор Пермского краевого комитета Росхимпрофсоюза В. Потеряев, начальники цехов и отделов, а также 59 делегатов от подразделений предприятия, голоса которых и были решающими в принятии документа на 2015–2017 годы.

В. Ишмурова, делегат цеха 3 филиала «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» :— При разработке коллективного договора была проведена колоссальная работа со стороны руководства предприятия, и профсоюзного комитета, и со стороны представителей цехов. Все стороны сотрудничали в диалоге, что дало хороший результат.

Положительные стороны нового документа отметил заместитель председателя, главный технический инспектор Пермского краевого комитета Росхимпрофсоюза В. Потеряев: «Взятие серьезных обязательств, прописанных в коллективном договоре, со стороны работодателя является ответственным шагом в наше сложное время. Важно, что предприятие не просто дает сотрудникам обещания, а сразу подкрепляет их финансово».

Действующий коллективный договор филиала «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» не однократно признавался одним из лучших в Пермском крае.

М. Чапаров, директор филиала «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» :— Несколько лет подряд коллективные договоры компании «УРАЛХИМ» признаются одними из лучших в отрасли. Мы стараемся удовлетворить все пожелания трудового коллектива, касающиеся нового коллективного договора исходя из своих возможностей.
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