В филиале «Азот» принят новый коллективный договор до 2017 года

Posted 20 ноября 2014, 12:12
Published 20 ноября 2014, 12:12
Modified 2 марта 2023, 17:05
Updated 2 марта 2023, 17:05
Подобные конференции проходят на «Азоте» раз в 3 года. В работе конференции приняли участие директор филиала «Азот» М. Чапаров, главный технический инспектор Пермского краевого комитета Росхимпрофсоюза В. Потеряев, начальники цехов и отделов, а также 59 делегатов от подразделений предприятия, голоса которых и были решающими в принятии документа на 2015–2017 годы.
Положительные стороны нового документа отметил заместитель председателя, главный технический инспектор Пермского краевого комитета Росхимпрофсоюза В. Потеряев: «Взятие серьезных обязательств, прописанных в коллективном договоре, со стороны работодателя является ответственным шагом в наше сложное время. Важно, что предприятие не просто дает сотрудникам обещания, а сразу подкрепляет их финансово».
Действующий коллективный договор филиала «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» не однократно признавался одним из лучших в Пермском крае.