В Кудымкаре закрылся наркопритон

Posted 20 ноября 2014, 11:20
Published 20 ноября 2014, 11:20
Modified 2 марта 2023, 17:05
Updated 2 марта 2023, 17:05
В Кудымкаре полиция задержала 34-летнего жителя районного центра, который содержал в своем частном доме наркопритон. На протяжении нескольких месяцев к нему приходили знакомые, которые помогали изготавливать из мака наркотические вещества опийной группы, а затем употребляли их.
При в ходе в дом чувствовался устойчивый химический запах. При обыске полицейские изъяли шприцы, посуду и различные препараты для изготовления наркотика. Хозяин притона — безработный и ранее судимый. По факту организации наркопритона возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.