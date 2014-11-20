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Posted 20 ноября 2014, 11:20

Published 20 ноября 2014, 11:20

Modified 2 марта 2023, 17:05

Updated 2 марта 2023, 17:05

В Кудымкаре закрылся наркопритон

В Кудымкаре закрылся наркопритон

20 ноября 2014, 11:20
Фото: Properm.ru.
Полиция провела обыск в доме 34-летнего мужчины и изъяла ингредиенты для изготовления наркотика.

В Кудымкаре полиция задержала 34-летнего жителя районного центра, который содержал в своем частном доме наркопритон. На протяжении нескольких месяцев к нему приходили знакомые, которые помогали изготавливать из мака наркотические вещества опийной группы, а затем употребляли их.

При в ходе в дом чувствовался устойчивый химический запах. При обыске полицейские изъяли шприцы, посуду и различные препараты для изготовления наркотика. Хозяин притона — безработный и ранее судимый. По факту организации наркопритона возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

#Происшествия#Наркотики
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