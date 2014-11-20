В Кудымкаре закрылся наркопритон

В Кудымкаре полиция задержала 34-летнего жителя районного центра, который содержал в своем частном доме наркопритон. На протяжении нескольких месяцев к нему приходили знакомые, которые помогали изготавливать из мака наркотические вещества опийной группы, а затем употребляли их.