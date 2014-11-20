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Posted 20 ноября 2014, 06:54

Published 20 ноября 2014, 06:54

Modified 2 марта 2023, 17:05

Updated 2 марта 2023, 17:05

В Перми открылся 33-ий общественный центр

В Перми открылся 33-ий общественный центр

20 ноября 2014, 06:54
Фото: Properm.ru.
Он начал свою работу в поселке Новый Ляды.

В открытии общественного центра приняли участие глава Перми Игорь Сапко, депутат Пермской городской Думы Михаил Целищев, руководитель администрации поселка Новые Ляды Антонина Куклина.

«Программа, которую мы инициировали в 2008 году, продолжает давать результат. Достойные условия для работы уже получили 125 некоммерческих организаций, среди которых не только представители ТОС, но и ветераны, национально-культурные центры, общества инвалидов», — отметил Игорь Сапко.

В новом общественном центре будут располагаться совет ветеранов, общество инвалидов, организация «Память сердца», два территориальных общественных самоуправления — «Новые Ляды» и «Звездный», депутатская приемная. На данный момент здесь уже работают детский клуб «Радуга».

#Общество
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