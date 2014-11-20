В Перми открылся 33-ий общественный центр

«Программа, которую мы инициировали в 2008 году, продолжает давать результат. Достойные условия для работы уже получили 125 некоммерческих организаций, среди которых не только представители ТОС, но и ветераны, национально-культурные центры, общества инвалидов», — отметил Игорь Сапко.