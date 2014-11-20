В Пермском крае нашли убитым врача скорой помощи

Оказалось молодой человек познакомился с врачом через социальные сети и договорился о встрече, имея умысел на завладение его автомашиной. Вечером 18 ноября в микрорайоне Кислотные дачи краевого центра, куда мужчина приехал на встречу на своей автомашине, подозреваемый напал на него и нанес множественные удары ножом, от которых потерпевший скончался на месте. После этого молодой человек спрятал автомашину и тело в арендуемом гараже.