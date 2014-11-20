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Posted 20 ноября 2014, 04:15

Published 20 ноября 2014, 04:15

Modified 2 марта 2023, 17:05

Updated 2 марта 2023, 17:05

В Пермском крае нашли убитым врача скорой помощи

В Пермском крае нашли убитым врача скорой помощи

20 ноября 2014, 04:15
Фото: Properm.ru.
Подозреваемый и погибший познакомились в социальной сети.

Вчера утром, 19 ноября, в гараже, расположенном в микрорайоне Вышка-2 города Перми, было обнаружено тело 55-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба следственного комитета СКР по Пермскому краю.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого удалось установить и задержать в течение нескольких часов. Им оказался 20-летний житель Ильинского.

По данным следствия, погибший работал врачом станции скорой медицинской помощи. 18 ноября он уехал с работы на своей автомашине «Ниссан альмера» и пропал без вести. Тело врача и его машина были найдены в гараже, который арендовал молодой человек из Ильинского.

Оказалось молодой человек познакомился с врачом через социальные сети и договорился о встрече, имея умысел на завладение его автомашиной. Вечером 18 ноября в микрорайоне Кислотные дачи краевого центра, куда мужчина приехал на встречу на своей автомашине, подозреваемый напал на него и нанес множественные удары ножом, от которых потерпевший скончался на месте. После этого молодой человек спрятал автомашину и тело в арендуемом гараже.

Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

#Происшествия
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