В Пермском крае вырос уровень загрязнения атмосферного воздуха

Posted 20 ноября 2014, 08:27
Published 20 ноября 2014, 08:27
Modified 2 марта 2023, 17:05
Updated 2 марта 2023, 17:05
Росприроднадзор по Приволжскому федеральному округу подвел итоги работы за 9 месяцев этого года. По словам начальника Департамента Росприроднадзора по ПФО Анатолия Шаталова, экологическая ситуация в Приволжском федеральном округе остается довольно напряженной. В частности, наблюдался небольшой рост объемов выбросов вредных веществ в атмосферный воздух (в сравнении с 2012 годом — порядка 0,6%).
Наибольшие объемы выбросов зафиксированы в Республике Башкортостан (783,6 тыс.т), Оренбургской области (759,4 тыс.т), Пермском крае (636,2 тыс. т), а также в Республике Татарстан (604,6 тыс.т).
Другая экологическая проблема округа — загрязнение вод из-за сброса в них неочищенных или недостаточно очищенных от загрязнений стоков. Пермский край попал в лидеры этого списка, наряду с Нижегородской областю, Республикой Татарстан. В сумме эти регионы дают почти 50% от общего сброса загрязненных стоков в ПФО.