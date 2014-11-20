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Posted 20 ноября 2014, 08:27

Published 20 ноября 2014, 08:27

Modified 2 марта 2023, 17:05

Updated 2 марта 2023, 17:05

В Пермском крае вырос уровень загрязнения атмосферного воздуха

В Пермском крае вырос уровень загрязнения атмосферного воздуха

20 ноября 2014, 08:27
Фото: Properm.ru.
Также, наибольшие объемы выбросов зафиксированы в Республике Башкортостан, Оренбургской области и Татарстане.

Росприроднадзор по Приволжскому федеральному округу подвел итоги работы за 9 месяцев этого года. По словам начальника Департамента Росприроднадзора по ПФО Анатолия Шаталова, экологическая ситуация в Приволжском федеральном округе остается довольно напряженной. В частности, наблюдался небольшой рост объемов выбросов вредных веществ в атмосферный воздух (в сравнении с 2012 годом — порядка 0,6%).

Наибольшие объемы выбросов зафиксированы в Республике Башкортостан (783,6 тыс.т), Оренбургской области (759,4 тыс.т), Пермском крае (636,2 тыс. т), а также в Республике Татарстан (604,6 тыс.т).

Другая экологическая проблема округа — загрязнение вод из-за сброса в них неочищенных или недостаточно очищенных от загрязнений стоков. Пермский край попал в лидеры этого списка, наряду с Нижегородской областю, Республикой Татарстан. В сумме эти регионы дают почти 50% от общего сброса загрязненных стоков в ПФО.

#Регион#Воздух#Качество воздуха
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