В Пермском крае вырос уровень загрязнения атмосферного воздуха

Другая экологическая проблема округа — загрязнение вод из-за сброса в них неочищенных или недостаточно очищенных от загрязнений стоков. Пермский край попал в лидеры этого списка, наряду с Нижегородской областю, Республикой Татарстан. В сумме эти регионы дают почти 50% от общего сброса загрязненных стоков в ПФО.