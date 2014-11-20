В Прикамье без вести пропал 31-летний мужчина

Разыскивается без вести пропавший Сергей Колпаков 1983 года рождения. Как пишет «Кунгур-Online», вечером 10 ноября он уехал на своем автомобиле ВАЗ 2105 вишневого цвета из села Плеханово Кунгурского района в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.