В Прикамье без вести пропал 31-летний мужчина

Posted 20 ноября 2014, 13:36
Published 20 ноября 2014, 13:36
Modified 2 марта 2023, 17:05
Updated 2 марта 2023, 17:05
Разыскивается без вести пропавший Сергей Колпаков 1983 года рождения. Как пишет «Кунгур-Online», вечером 10 ноября он уехал на своем автомобиле ВАЗ 2105 вишневого цвета из села Плеханово Кунгурского района в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.
Приметы: рост 183 см., худощавого телосложения, волосы русые, стрижка короткая, глаза голубые. Был одет в черную кожаную куртку, черные брюки. На левой ноге есть татуировка в виде леопарда.
Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, обратитесь в полицию.