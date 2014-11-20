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Posted 20 ноября 2014, 13:36

Published 20 ноября 2014, 13:36

Modified 2 марта 2023, 17:05

Updated 2 марта 2023, 17:05

В Прикамье без вести пропал 31-летний мужчина

В Прикамье без вести пропал 31-летний мужчина

20 ноября 2014, 13:36
Фото: Properm.ru.
Он уехал из села Плеханово Кунгурского района вечером 10 ноября.

Разыскивается без вести пропавший Сергей Колпаков 1983 года рождения. Как пишет «Кунгур-Online», вечером 10 ноября он уехал на своем автомобиле ВАЗ 2105 вишневого цвета из села Плеханово Кунгурского района в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 183 см., худощавого телосложения, волосы русые, стрижка короткая, глаза голубые. Был одет в черную кожаную куртку, черные брюки. На левой ноге есть татуировка в виде леопарда.

Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, обратитесь в полицию.

#Происшествия#Розыск#Поиск#Поиск пропавшего
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