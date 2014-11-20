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Posted 20 ноября 2014, 05:37

Published 20 ноября 2014, 05:37

Modified 2 марта 2023, 17:05

Updated 2 марта 2023, 17:05

В Соликамске оштрафовали мать, рискнувшую жизнью 11-месячного ребенка

В Соликамске оштрафовали мать, рискнувшую жизнью 11-месячного ребенка

20 ноября 2014, 05:37
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Прокуратура пермского края
Малыша спасли соседи, отреагировавшие на многочасовой плач.

В Соликамске вынесен приговор женщине, оставившей ребенка без присмотра и в опасной ситуации. 10 февраля она оставила 11-месячного ребенка в детской коляске на длительное время. Малыш остался один в комнате общежития, обогреваемой электрической плиткой. Суд расценил такие условия опасными для жизни и здоровья ребенка.

Малыша спасли неравнодушные соседи, услышавшие как он плачет несколько часов подряд. Они вызвали полицию, а сотрудники МЧС вызволили ребенка из заточения. Как сообщает прокуратура Пермского края, суд приговорил безответственную мать к штрафу в доход государства в размере 5 тыс. рублей. Приговор вступил законную силу.

#Происшествия#Прокуратура пермского края
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