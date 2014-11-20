В Соликамске оштрафовали мать, рискнувшую жизнью 11-месячного ребенка

В Соликамске вынесен приговор женщине, оставившей ребенка без присмотра и в опасной ситуации. 10 февраля она оставила 11-месячного ребенка в детской коляске на длительное время. Малыш остался один в комнате общежития, обогреваемой электрической плиткой. Суд расценил такие условия опасными для жизни и здоровья ребенка.