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Posted 21 ноября 2014, 05:33

Published 21 ноября 2014, 05:33

Modified 2 марта 2023, 17:04

Updated 2 марта 2023, 17:04

25-летний пермяк украл из ТЦ кресло и фотообои

25-летний пермяк украл из ТЦ кресло и фотообои

21 ноября 2014, 05:33
Фото: Properm.ru.
Полиция проверяет причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений.

В сентябре в полицию обратилась бухгалтер торгового центра по улице Героев Хасана. Она сообщила, что из мебельного магазина были украдены подвесное кресло с деревянной подставкой, фотообои и комплект постельного белья. Материальный ущерб превысил 20 тыс. рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

Полиция установила личность преступника. Им оказался бывший сотрудник магазина, 25-летний пермяк. Мужчина уже был судим, сейчас полицейские проверяют его причастность к совершению аналогичных преступлений.

#Происшествия#Кража
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