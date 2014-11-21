25-летний пермяк украл из ТЦ кресло и фотообои

В сентябре в полицию обратилась бухгалтер торгового центра по улице Героев Хасана. Она сообщила, что из мебельного магазина были украдены подвесное кресло с деревянной подставкой, фотообои и комплект постельного белья. Материальный ущерб превысил 20 тыс. рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.