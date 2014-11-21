Аэропорт «Пермь» снова объявил конкурс по выбору дизайнера нового терминала

Posted 21 ноября 2014, 07:32
Published 21 ноября 2014, 07:32
Modified 2 марта 2023, 17:04
Updated 2 марта 2023, 17:04
С 20 ноября Международный аэропорт «Пермь» во второй раз объявил конкурс на право разработки дизайна нового пассажирского терминала. После неудавшегося первого конкурса, в закупочную документацию и техническое задание был внесен ряд изменений.
Как и прежде, участник должен обладать опытом исполнения одного договора за последние пять лет на выполнение работ по дизайну интерьера зданий и помещений площадью не менее 1 000 кв.м. В актуальной закупочной документации подчеркнули, что это должна быть не общая площадь зданий и помещений, а площадь помещений, на которых именно выполнялись работы по дизайну интерьера, — сообщает пресс-служба аэропорта.
Изменения коснулись условий подтверждения опыта и оценки деловой репутации участника. Теперь вместе с заявкой необходимо предоставлять «связный» комплект документов: договор на выполнение аналогичных работ, техническое задание, по которому выполнялись работы, акт выполненных работ по договору и отзывы о качестве выполненных работ по этому договору.
— Если в составе заявки к договору не приложены Акты выполненных работ, комиссия вправе считать, что опыт участника конкурентных переговоров не подтвержден. Документами, подтверждающими деловую репутацию участника закупки, являются отзывы или благодарственные письма (или их копии), полученные по результатам успешного выполнения по разработке дизайна интерьера зданий и помещений. Отзыв или благодарственное письмо должны быть представлены по договорам, которые приложены в составе заявки участника закупки, — указывается в документации о проведении конкурентных переговоров.
Заявки принимаются до 1 декабря, 16:00. Рассмотрение предложений и подведение предварительных итогов пройдет не позднее 11 декабря.
Напомним, Международный аэропорт «Пермь» должен был выбрать архитектора 17 ноября по итогам первых торгов на разработку дизайна нового пассажирского терминала. За услуги аэропорт предлагал 9,5 млн рублей. От участника требуется подготовить два концептуальных предложения по будущему дизайну интерьеров входного холла и зала вылета, общая площадь которых составляет около 19,1 тыс. кв. м. На все работы должно уйти 22 дня.