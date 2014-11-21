Аэропорт «Пермь» снова объявил конкурс по выбору дизайнера нового терминала

Как и прежде, участник должен обладать опытом исполнения одного договора за последние пять лет на выполнение работ по дизайну интерьера зданий и помещений площадью не менее 1 000 кв.м. В актуальной закупочной документации подчеркнули, что это должна быть не общая площадь зданий и помещений, а площадь помещений, на которых именно выполнялись работы по дизайну интерьера, — сообщает пресс-служба аэропорта.