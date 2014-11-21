Forbes назвал самых дорогих топ-менеджеров России. Во главе списка президент ВТБ

Место в рейтинге Топ-менеджер Должность Доход, в млн долларов 1 Андрей Костин президент — председатель правления Банка ВТБ 37 3 Михаил Кузовлев президент — председатель правления Банка Москвы 17 4 Герман Греф президент — председатель правления Сбербанка 16 5 Михаил Задорнов президент — председатель правления ВТБ24 15 10 Андрей Акимов председатель правления Газпромбанка 14 21 Алексей Марей главный управляющий директор Альфа-банка 5

Источник — Forbes

Примечательно, что вне рейтинга, но все-таки в списке самых высокооплачиваемых руководителей, оказался президент, председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин. В 2012 году его компенсация, по оценке Forbes, составила 50 млн долларов, и он занял первое место рейтинга. Но на этот раз он не участвовал в конкурсе: Сечин подал на Forbes в суд, доказав в первой инстанции, что указанная сумма недостоверна и публикация нанесла вред его деловой репутации. Апелляция Forbes на это решение пока не рассмотрена, поэтому полученную оценку за 2013 год редакция решила не публиковать до окончания судебного разбирательства.