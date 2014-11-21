Forbes назвал самых дорогих топ-менеджеров России. Во главе списка президент ВТБ

Posted 21 ноября 2014, 06:23
Published 21 ноября 2014, 06:23
Modified 2 марта 2023, 17:04
Updated 2 марта 2023, 17:04
Forbes опубликовал рейтинг 25 самых дорогих российских топ-менеджеров. На первом месте расположился президент и председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин с доходом за 2013 год в 37 млн долларов.
Второе место занял председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер: он в 2013 году получил 25 млн долларов. Третьим стал президент и председатель правления Банка Москвы Михаил Кузовлев с 17 млн долларов.
Отметим, в числе 25 самых дорогих топ-менеджеров есть шесть банкиров, пять из которых находятся в первой десятке. По сравнению с прошлым годом список финансистов пополнился Алексеем Мареем из Альфа-Банка.
6 самых дорогих банковских топ-менеджеров в 2013 году
|Место в рейтинге
|Топ-менеджер
|Должность
|Доход, в млн долларов
|1
|Андрей Костин
|президент — председатель правления Банка ВТБ
|37
|3
|Михаил Кузовлев
|президент — председатель правления Банка Москвы
|17
|4
|Герман Греф
|президент — председатель правления Сбербанка
|16
|5
|Михаил Задорнов
|президент — председатель правления ВТБ24
|15
|10
|Андрей Акимов
|председатель правления Газпромбанка
|14
|21
|Алексей Марей
|главный управляющий директор Альфа-банка
|5
Источник — Forbes
Примечательно, что вне рейтинга, но все-таки в списке самых высокооплачиваемых руководителей, оказался президент, председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин. В 2012 году его компенсация, по оценке Forbes, составила 50 млн долларов, и он занял первое место рейтинга. Но на этот раз он не участвовал в конкурсе: Сечин подал на Forbes в суд, доказав в первой инстанции, что указанная сумма недостоверна и публикация нанесла вред его деловой репутации. Апелляция Forbes на это решение пока не рассмотрена, поэтому полученную оценку за 2013 год редакция решила не публиковать до окончания судебного разбирательства.
Есть в списке самых дорогих топ-менеджеров и одна женщина — это генеральный директор «Базового элемента» Гульжан Молдажанова. С вознаграждением в 5 млн долларов она заняла 22-е место.