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Posted 21 ноября 2014, 06:23

Published 21 ноября 2014, 06:23

Modified 2 марта 2023, 17:04

Updated 2 марта 2023, 17:04

Forbes назвал самых дорогих топ-менеджеров России. Во главе списка президент ВТБ

Forbes назвал самых дорогих топ-менеджеров России. Во главе списка президент ВТБ

21 ноября 2014, 06:23
Фото: Properm.ru.
Всего в топ-25 попали шесть банкиров, пять из них находятся в первой десятке руководителей.

Forbes опубликовал рейтинг 25 самых дорогих российских топ-менеджеров. На первом месте расположился президент и председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин с доходом за 2013 год в 37 млн долларов.

Второе место занял председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер: он в 2013 году получил 25 млн долларов. Третьим стал президент и председатель правления Банка Москвы Михаил Кузовлев с 17 млн долларов.

Отметим, в числе 25 самых дорогих топ-менеджеров есть шесть банкиров, пять из которых находятся в первой десятке. По сравнению с прошлым годом список финансистов пополнился Алексеем Мареем из Альфа-Банка.

6 самых дорогих банковских топ-менеджеров в 2013 году

Место в рейтинге Топ-менеджер Должность Доход, в млн долларов
1 Андрей Костин президент — председатель правления Банка ВТБ 37
3 Михаил Кузовлев президент — председатель правления Банка Москвы 17
4 Герман Греф президент — председатель правления Сбербанка 16
5 Михаил Задорнов президент — председатель правления ВТБ24 15
10 Андрей Акимов председатель правления Газпромбанка 14
21 Алексей Марей главный управляющий директор Альфа-банка 5

Источник — Forbes

Примечательно, что вне рейтинга, но все-таки в списке самых высокооплачиваемых руководителей, оказался президент, председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин. В 2012 году его компенсация, по оценке Forbes, составила 50 млн долларов, и он занял первое место рейтинга. Но на этот раз он не участвовал в конкурсе: Сечин подал на Forbes в суд, доказав в первой инстанции, что указанная сумма недостоверна и публикация нанесла вред его деловой репутации. Апелляция Forbes на это решение пока не рассмотрена, поэтому полученную оценку за 2013 год редакция решила не публиковать до окончания судебного разбирательства.

Есть в списке самых дорогих топ-менеджеров и одна женщина — это генеральный директор «Базового элемента» Гульжан Молдажанова. С вознаграждением в 5 млн долларов она заняла 22-е место.

#Мнения#Банки#Доходы
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