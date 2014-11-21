Слегка за 20: в выходные Пермь ждет арктическое вторжение

Posted 21 ноября 2014, 04:00
Published 21 ноября 2014, 04:00
Modified 2 марта 2023, 17:04
Updated 2 марта 2023, 17:04
В ночь на 23 ноября ожидается масштабное арктическое вторжение на Урал, что может привести к резкому понижению температуры воздуха на 15°–20° за 12 часов.
По предварительным данным Центра геоинформационных систем ПГНИУ, 22 ноября температура воздуха в Прикамье будет колебаться в пределах от -1° до -4°. Западный ветер может усилиться в порывах до 10–12 м/с. Минимальная температура в течение суток 23 ноября может опуститься до -20–25° ниже ноля.
Такие прогнозы делает и Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 22 ноября синоптики ожидают снег и метель в большинстве районов Пермского края. В воскресенье существенных осадков не придвидится, а градусники покажут от -13° до -20°.
У Гидрометеоцентра России прогнозы немного позитивнее. Синоптики считают, что в пятницу и субботу температура воздуха в Перми будет от 0° до -2°. В воскресенье, 23 ноября, похолодает до -14°.
Эти выходные будут не самыми приятными для метеочувствительных людей: ожидаются магнитные бури.