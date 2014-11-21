Слегка за 20: в выходные Пермь ждет арктическое вторжение

По предварительным данным Центра геоинформационных систем ПГНИУ, 22 ноября температура воздуха в Прикамье будет колебаться в пределах от -1° до -4°. Западный ветер может усилиться в порывах до 10–12 м/с. Минимальная температура в течение суток 23 ноября может опуститься до -20–25° ниже ноля.