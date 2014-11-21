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Posted 21 ноября 2014, 06:22

Published 21 ноября 2014, 06:22

Modified 2 марта 2023, 17:04

Updated 2 марта 2023, 17:04

В России запретили обгон на нерегулируемых пешеходных переходах

В России запретили обгон на нерегулируемых пешеходных переходах

21 ноября 2014, 06:22
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пдд
Правительство РФ внесло изменения в несколько пунктов ПДД.

В России внесены изменения в Правила дорожного движения. Постановление от 14 ноября опубликовано на сайте правительства РФ. Планиурется, что поправки будут способствовать сокращению количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Подписанным постановлением уточняется формулировка термина «пешеходный переход» — соответствующая область распространяется на место пересечения трамвайных путей. Кроме того, вводится запрет на обгон на нерегулируемом пешеходном переходе вне зависимости от наличия на нем пешеходов. В целях повышения видимости пешеходов устанавливается требование об обязательном применении пешеходами светоотражающих элементов при движении по проезжей части вне населенных пунктов в темное время суток.

Пункты 14.1 и 14.2 ПДД изложены в новой редакции, более конкретно определяющей действия водителей при проезде нерегулируемых пешеходных переходов.

#Авто#Пдд
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