В России запретили обгон на нерегулируемых пешеходных переходах

Posted 21 ноября 2014, 06:22
Published 21 ноября 2014, 06:22
Modified 2 марта 2023, 17:04
Updated 2 марта 2023, 17:04
В России внесены изменения в Правила дорожного движения. Постановление от 14 ноября опубликовано на сайте правительства РФ. Планиурется, что поправки будут способствовать сокращению количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.
Подписанным постановлением уточняется формулировка термина «пешеходный переход» — соответствующая область распространяется на место пересечения трамвайных путей. Кроме того, вводится запрет на обгон на нерегулируемом пешеходном переходе вне зависимости от наличия на нем пешеходов. В целях повышения видимости пешеходов устанавливается требование об обязательном применении пешеходами светоотражающих элементов при движении по проезжей части вне населенных пунктов в темное время суток.
Пункты 14.1 и 14.2 ПДД изложены в новой редакции, более конкретно определяющей действия водителей при проезде нерегулируемых пешеходных переходов.