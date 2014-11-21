В России запретили обгон на нерегулируемых пешеходных переходах

Подписанным постановлением уточняется формулировка термина «пешеходный переход» — соответствующая область распространяется на место пересечения трамвайных путей. Кроме того, вводится запрет на обгон на нерегулируемом пешеходном переходе вне зависимости от наличия на нем пешеходов. В целях повышения видимости пешеходов устанавливается требование об обязательном применении пешеходами светоотражающих элементов при движении по проезжей части вне населенных пунктов в темное время суток.