Вслед за гречкой и рисом: эксперты прогнозируют подорожание макарон на 25%

Posted 21 ноября 2014, 03:17
Published 21 ноября 2014, 03:17
Modified 2 марта 2023, 17:04
Updated 2 марта 2023, 17:04
Рост цен на макаронные изделия спровоцировал низкий урожай пшеницы твердых сортов и увеличение экспорта из-за снижения курса рубля, сообщает «Интерфакс». Лишь за октябрь — ноябрь стоимость зерна увеличилась почти на 70%. Из-за этого, по мнению экспертов, розничные цены на макароны могут вырасти на 20–25%.
Стоимость одного килограмма пшеницы твердых сортов на сегодняшний день составляет более 20 рублей, тогда как в сентябре этого года ее цена была около 11,5 рублей. По данным Росстата, с начала месяца пшеничная мука подорожала на 0,6%, а с начала года — на 3%.
Отметим, что подорожание коснулось не только пшеничного зерна, но и рисовой крупы. По данным ООО «ПроЗерно», средняя цена на рис в октябре этого года составила 25,9 тыс. рублей за тонну, в ноябре прошлого года — 23,4 тыс. рублей.
Напомним, что в октябре этого года оптовые цены на гречневую крупу выросли более чем в два раза: с 18 рублей до 40 рублей за килограмм. Причиной столь резкого роста стал плохой урожай культуры в Алтайском крае.