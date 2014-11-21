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Posted 21 ноября 2014, 03:17

Published 21 ноября 2014, 03:17

Modified 2 марта 2023, 17:04

Updated 2 марта 2023, 17:04

Вслед за гречкой и рисом: эксперты прогнозируют подорожание макарон на 25%

Вслед за гречкой и рисом: эксперты прогнозируют подорожание макарон на 25%

21 ноября 2014, 03:17
Фото: Properm.ru.
По мнению специалистов, цены вырастут из-за плохого урожая зерна.

Рост цен на макаронные изделия спровоцировал низкий урожай пшеницы твердых сортов и увеличение экспорта из-за снижения курса рубля, сообщает «Интерфакс». Лишь за октябрь — ноябрь стоимость зерна увеличилась почти на 70%. Из-за этого, по мнению экспертов, розничные цены на макароны могут вырасти на 20–25%.

Стоимость одного килограмма пшеницы твердых сортов на сегодняшний день составляет более 20 рублей, тогда как в сентябре этого года ее цена была около 11,5 рублей. По данным Росстата, с начала месяца пшеничная мука подорожала на 0,6%, а с начала года — на 3%.

Андрей Дрибный, гендиректор компании по производству макаронных изделий «Экстра М» :— Выработав запас сырья, мы будем вынуждены повысить отпускные цены. Мы пока не уведомляли своих партнеров о повышении, но планируем сделать это в ближайшее время.

Отметим, что подорожание коснулось не только пшеничного зерна, но и рисовой крупы. По данным ООО «ПроЗерно», средняя цена на рис в октябре этого года составила 25,9 тыс. рублей за тонну, в ноябре прошлого года — 23,4 тыс. рублей.

Напомним, что в октябре этого года оптовые цены на гречневую крупу выросли более чем в два раза: с 18 рублей до 40 рублей за килограмм. Причиной столь резкого роста стал плохой урожай культуры в Алтайском крае.

#Общество#Цены#Цены на продукты
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