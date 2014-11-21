Вслед за гречкой и рисом: эксперты прогнозируют подорожание макарон на 25%

Стоимость одного килограмма пшеницы твердых сортов на сегодняшний день составляет более 20 рублей, тогда как в сентябре этого года ее цена была около 11,5 рублей. По данным Росстата, с начала месяца пшеничная мука подорожала на 0,6%, а с начала года — на 3%.