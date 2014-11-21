Xbox-битва или ролики: где пермяки могут отдохнуть в эти выходные?

Posted 21 ноября 2014, 04:05
Published 21 ноября 2014, 04:05
Modified 2 марта 2023, 17:04
Updated 2 марта 2023, 17:04
1. Рай для игромана.
Что: Фестиваль видеоигр и цифровых развлечений «Игрекс-2014»
Когда: суббота-воскресенье, 22 и 23 ноября
Где: Выставочный центр «Пермская ярмарка», бульвар Гагарина, 65, павильон 3
Стоимость: 400 или 1000 рублей
В эти выходные в Перми пройдет грандиозный фестиваль видеоигр и цифровых развлечений «Игрекс-2014». Гости мероприятия смогут примерить на себя шлем виртуальной реальности Oculus Rift, и абсолютно бесплатно протестировать его в простых демках. Для искушённых игроков организаторы припасли Oculus Rift DK2, который можно будет испробовать в более серьёзных играх и сравнить работу обоих девайсов за небольшое вознаграждение. Также корпорация Microsoft предоставила организаторам несколько экземпляров Xbox One снабжённых новейшими Kinect сенсорами, возможности которых можно будет опробовать на фестивале.
Кроме этого в рамках фестиваля будет море других развлечений, например соревнования по киберспорту. В рамках фестиваля пройдёт межрегиональный турнир по видеоиграм — кубок «Y’s». Геймеры сразятся в следующих дисциплинах — League of Legends, Dota2, Hearthstone.
Если вы поклонник косплея, то вам следует обратить внимание на Межрегиональный косплей фестиваль «Pan! c», который также пройдет в рамка проекта «Игрекс-2014». Возможно, именно здесь вы увидите оживших персонажей из любимых игр, фильмов или комиксов.
Конечно же, неотъемлемой частью фестиваля является Geek-zone. Роботы, машины и механизмы, выставка лайф-хаков, программирование и конструирование — всё это ты сможешь найти в Geek-zone фестиваля.
2. Шарики за ролики
Что: Открытый урок по роликовым конькам
Когда: воскресенье, 23 ноября, 14:00
Где: ул. Пермская, 7 (ТЦ «Разгуляй»), 3 этаж. Роллердром «Планета»
Стоимость: Участие в открытой тренировке бесплатное, но выход на поле и прокат роликов — согласно действующим тарифам роллердрома Планета.
Всем нравится кататься на роликах? Однако не все умеют, да и не сезон. Поэтому Роллердром «Планета» приглашает вас в это воскресенье посетить открытый урок по роликовым конькам.
Что будет на уроке? Во-первых, посетители смогут освоить правильную постановку и технику катания, во- вторых вы получите возможность попрактиковаться в базовых и продвинутых трюках. Также вы сможете увидеть мастер-класс по фристайлу на роликах от инструкторов, а в конце мероприятия пройдет розыгрыш обучения в РоллерШколе, поэтому не упускайте свой шанс.
3. За гранью реальности
Что: выставка Сергея Баричева «Doors»
Когда: суббота-воскресенье, 22 и 23 ноября
Где: Арт-Резиденция, Монастырская ул., д. 95а
Стоимость: вход свободный
Сергей Баричев — член Союза художников России, член международной ассоциации изобразительных искусств «АПИАК-ЮНЕСКО». Художник известен как активный участник областных, зональных, республиканских, международных выставок, сценограф, художник театра и кино.
Его работы находятся в собраниях Пермской государственной художественной Галереи, Музее изящных искусств города Орлеан (Франция), частных коллекциях Швеции, Франции, Германии, Чехии, Канады, США, и т.д.
«Мои картины — ирреальный реализм», — так характеризует свои работы автор. Дверь, для художника, как портал в другое измерение, дверь как последняя преграда перед неведомым, дверь как телепортационный канал.
4. Частичка «Комеди клаба» теперь и в Перми
Что: концерт Семена Слепакова
Когда: суббота , 22 ноября 19:00
Где: ДК им. Солдатова, Комсомольский пр-кт, д. 79
Сколько стоит: 1000–5000 рублей
Когда-то он был капитаном команды КВН города Пятигорска. Сейчас же он продюсер и главный автор шоу «Наша Russia» (ТНТ), сценарист шоу «Комеди клаб» (ТНТ), входит в авторскую группу спецпроектов на Первом канале («Весна с Иваном Ургантом», «Новый год на Первом», «Новогоднее шоу Максима Галкина»).
Осенью 2014 года Семен Слепаков с гитарой отправился в тур по городам России. Многие знают и любят Семена за его песни, их злободневную сатиру, и ни на кого не похожий стиль исполнения. Каждая песня за кратчайшие сроки набирает миллионные просмотры в сети и расходится на цитаты.
5. Умение удивлять
Что: спектакль «Маскерад»
Когда: суббота, 22 ноября 19:00
Где: Камерный театр «Новая драма», Зал A
Сколько стоит: 300 рублей
В эту субботу пермский зритель сможет увидеть знакомую всем пьесу Михаила Юрьевича Лермонтова, но совершено в новом образе. Что же говоря о названии этой пьесы, то «Маскерад» — это не ошибка, и не опечатка. Именно так изначально Лермонтов назвал свое произведение «Маскарад», и каждый внимательный читатель может заметить, что в самом произведении все герои говорят именно «маскерад».
То, что спектакль основан на нехрестоматийном тексте пьесы «Маскарада», которую часто ставят на сцене, непременно удивит зрителя и раскроется с неизвестной для широкой аудитории стороны. Особенно зрителя должна удивить концовка спектакля.
Необычные изобразительные решения предложила давно плотно и плодотворно сотрудничающая с «Новой драмой» художница Любовь Милехина. Все декорации «Маскерада» будут оформлены в стиле художника-сюрреалиста Рене Магритта.
Текст и инфографика Алина Фадеева