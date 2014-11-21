Xbox-битва или ролики: где пермяки могут отдохнуть в эти выходные?

В эти выходные в Перми пройдет грандиозный фестиваль видеоигр и цифровых развлечений «Игрекс-2014». Гости мероприятия смогут примерить на себя шлем виртуальной реальности Oculus Rift, и абсолютно бесплатно протестировать его в простых демках. Для искушённых игроков организаторы припасли Oculus Rift DK2, который можно будет испробовать в более серьёзных играх и сравнить работу обоих девайсов за небольшое вознаграждение. Также корпорация Microsoft предоставила организаторам несколько экземпляров Xbox One снабжённых новейшими Kinect сенсорами, возможности которых можно будет опробовать на фестивале.