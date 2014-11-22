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Posted 22 ноября 2014, 08:39

Published 22 ноября 2014, 08:39

Modified 2 марта 2023, 17:04

Updated 2 марта 2023, 17:04

Проблемы с тормозами: АвтоВАЗ отзовет почти 15 тысяч Lada Granta

22 ноября 2014, 08:39
Автомобили с дефектом продавались с апреля по настоящее время.

АвтоВАЗ отзовет 14 тысяч 659 автомобилей Lada Granta в комплектации с ABS. Машины были выставлены на продажу еще с апреля этого года, но проблемы с тормозами обнаружены только сейчас. Как сообщает РСН, на указанных авто возможно перетирание тормозной трубки тросом сцепления.

Уполномоченные дилеры компании уведомят о дефекте владельцев, разослав им письма или позвонив по телефону. Впрочем, хозяева отечественных авто могут самостоятельно определить, попадает их автомобиль под отзыв или нет. Для этого нужно сопоставить VIN-код машины со списком на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим центром АвтоВАЗа и записаться на ремонт.

В случае брака на автомобиле установят держатель троса сцепления, который исключит его контакт с тормозной трубкой.

#Авто
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