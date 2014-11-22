Проблемы с тормозами: АвтоВАЗ отзовет почти 15 тысяч Lada Granta

Posted 22 ноября 2014, 08:39
Published 22 ноября 2014, 08:39
Modified 2 марта 2023, 17:04
Updated 2 марта 2023, 17:04
АвтоВАЗ отзовет 14 тысяч 659 автомобилей Lada Granta в комплектации с ABS. Машины были выставлены на продажу еще с апреля этого года, но проблемы с тормозами обнаружены только сейчас. Как сообщает РСН, на указанных авто возможно перетирание тормозной трубки тросом сцепления.
Уполномоченные дилеры компании уведомят о дефекте владельцев, разослав им письма или позвонив по телефону. Впрочем, хозяева отечественных авто могут самостоятельно определить, попадает их автомобиль под отзыв или нет. Для этого нужно сопоставить VIN-код машины со списком на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим центром АвтоВАЗа и записаться на ремонт.
В случае брака на автомобиле установят держатель троса сцепления, который исключит его контакт с тормозной трубкой.