Проблемы с тормозами: АвтоВАЗ отзовет почти 15 тысяч Lada Granta

Уполномоченные дилеры компании уведомят о дефекте владельцев, разослав им письма или позвонив по телефону. Впрочем, хозяева отечественных авто могут самостоятельно определить, попадает их автомобиль под отзыв или нет. Для этого нужно сопоставить VIN-код машины со списком на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим центром АвтоВАЗа и записаться на ремонт.