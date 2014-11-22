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Posted 22 ноября 2014, 12:28

Published 22 ноября 2014, 12:28

Modified 2 марта 2023, 17:04

Updated 2 марта 2023, 17:04

За неделю российская валюта укрепилась на 1,5 рубля

За неделю российская валюта укрепилась на 1,5 рубля

22 ноября 2014, 12:28
Фото: Properm.ru.
Эксперты полагают, что активная фаза ослабления рубля подошла к концу.

Официальный курс евро на 22 ноября составил 57,44 рубля, доллара — 45,79 рублей. Таким образом, российская национальная валюта за прошедшую неделю укрепилась примерно на 1,5 рубля как к американской, так и к европейской валюте.

Banki.ru со ссылкой на экспертов сообщают, что при благоприятном развитии событий этот тренд сохранится, в связи с чем не советуют покупать достаточно дорогую сейчас иностранную валюту.

Динамика официального курса евро и доллара в 2014 году

#Банки#Лиза алерт
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