За неделю российская валюта укрепилась на 1,5 рубля

Posted 22 ноября 2014, 12:28
Published 22 ноября 2014, 12:28
Modified 2 марта 2023, 17:04
Updated 2 марта 2023, 17:04
Официальный курс евро на 22 ноября составил 57,44 рубля, доллара — 45,79 рублей. Таким образом, российская национальная валюта за прошедшую неделю укрепилась примерно на 1,5 рубля как к американской, так и к европейской валюте.
Banki.ru со ссылкой на экспертов сообщают, что при благоприятном развитии событий этот тренд сохранится, в связи с чем не советуют покупать достаточно дорогую сейчас иностранную валюту.
Динамика официального курса евро и доллара в 2014 году