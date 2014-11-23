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Posted 23 ноября 2014, 06:40

Published 23 ноября 2014, 06:40

Modified 2 марта 2023, 17:04

Updated 2 марта 2023, 17:04

В Перми стартовал конкурс на лучшее оформление фасадов предприятий к Новому году

В Перми стартовал конкурс на лучшее оформление фасадов предприятий к Новому году

23 ноября 2014, 06:40
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Хэппи нью еар
Так управление по развитию потребительского рынка администрации Перми стимулирует пермский бизнес к созданию праздничной атмосферы на городских улицах.

За месяц до праздника городское управление по развитию потребительского рынка объявило о старте конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка и промышленности. Это мероприятие проводится на территории Перми ежегодно. Украшение фасадов зданий и прилегающих территорий позволяет создать праздничный облик города в преддверии зимних торжеств.

Традиционно принять участие в конкурсе могут организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность в сфере потребительского рынка, а также крупные компании и промышленные предприятия, распложенные на территории Перми. Обязательным условием для участия является праздничное световое оформление витрин, входных зон и прилегающей территории. Например, участники могут использовать в оформлении фасадов своих зданий и близлежащих территорий световой дождь, всевозможные гирлянды, ледовые, снежные или световые фигуры и многое другое.

В критерии оценки также включены такие параметры, как новогоднее оформление витрин, вывесок, деревьев и внутреннее оформление объектов. Кроме того, приветствуется проведение праздничных мероприятий: благотворительных акций или театрализованных представлений, а также обустройство прилегающей территории для массовых гуляний. Например, строительство катков и горок для детей.

— Конкурс на лучшее новогоднее оформление — один из самых красивых и ярких в городе. Он позволяет создать праздничную новогоднюю атмосферу, — отмечают в управлении по развитию потребительского рынка.

#Общество#Хэппи нью еар
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