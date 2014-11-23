В Перми стартовал конкурс на лучшее оформление фасадов предприятий к Новому году

Традиционно принять участие в конкурсе могут организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность в сфере потребительского рынка, а также крупные компании и промышленные предприятия, распложенные на территории Перми. Обязательным условием для участия является праздничное световое оформление витрин, входных зон и прилегающей территории. Например, участники могут использовать в оформлении фасадов своих зданий и близлежащих территорий световой дождь, всевозможные гирлянды, ледовые, снежные или световые фигуры и многое другое.