В Перми стартовал конкурс на лучшее оформление фасадов предприятий к Новому году

Posted 23 ноября 2014, 06:40
Published 23 ноября 2014, 06:40
Modified 2 марта 2023, 17:04
Updated 2 марта 2023, 17:04
За месяц до праздника городское управление по развитию потребительского рынка объявило о старте конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка и промышленности. Это мероприятие проводится на территории Перми ежегодно. Украшение фасадов зданий и прилегающих территорий позволяет создать праздничный облик города в преддверии зимних торжеств.
Традиционно принять участие в конкурсе могут организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность в сфере потребительского рынка, а также крупные компании и промышленные предприятия, распложенные на территории Перми. Обязательным условием для участия является праздничное световое оформление витрин, входных зон и прилегающей территории. Например, участники могут использовать в оформлении фасадов своих зданий и близлежащих территорий световой дождь, всевозможные гирлянды, ледовые, снежные или световые фигуры и многое другое.
В критерии оценки также включены такие параметры, как новогоднее оформление витрин, вывесок, деревьев и внутреннее оформление объектов. Кроме того, приветствуется проведение праздничных мероприятий: благотворительных акций или театрализованных представлений, а также обустройство прилегающей территории для массовых гуляний. Например, строительство катков и горок для детей.
— Конкурс на лучшее новогоднее оформление — один из самых красивых и ярких в городе. Он позволяет создать праздничную новогоднюю атмосферу, — отмечают в управлении по развитию потребительского рынка.