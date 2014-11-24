Алексей Фролов и Анастасия Крутень приехали в Кудымкар отговаривать жителей митинговать

Организаторы митинга выдвигают шесть основных требований:

1. Расследование всех детских смертей в больнице независимой комиссией из Москвы.

2. Отставка главного врача Козловского и заведующих отделениями: Черноусова, Носковой, Чесноковой, Климова, Механошиной.

3. Немедленное оснащение больницы современной лабораторией.

4. Доведение до сведения медперсонала о незаконности препятствования родителям находиться с детьми в реанимации.

5. Приказа о немедленной доставке в Пермь сложных пациентов (если надо, закупить реанимобиль).

6. Организация общественного совета при больнице из числа неравнодушных жителей города.