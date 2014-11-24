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Posted 24 ноября 2014, 10:20

Published 24 ноября 2014, 10:20

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

Алексей Фролов и Анастасия Крутень приехали в Кудымкар отговаривать жителей митинговать

Алексей Фролов и Анастасия Крутень приехали в Кудымкар отговаривать жителей митинговать

24 ноября 2014, 10:20
Фото: Максим Кимерлинг для Properm.ru.
Сюжет
Протест
После того, как в местном роддоме за три года умерло 22 младенца, жители города решили провести акцию «За качественную медицину». В ответ из администрации губернатора в Кудымкар сегодня, 24 ноября, прибыла делегация, в которую вошли чиновники и практикующие врачи.

На 29 ноября в 12:00 в Кудымкаре запланирован митинг «За качественную медицину». Поводом для проведения митинга стала высокая младенческая смертность — за последние три года в родильном отделении местной больницы умерли 22 младенца.

Организаторы митинга выдвигают шесть основных требований:
1. Расследование всех детских смертей в больнице независимой комиссией из Москвы.
2. Отставка главного врача Козловского и заведующих отделениями: Черноусова, Носковой, Чесноковой, Климова, Механошиной.
3. Немедленное оснащение больницы современной лабораторией.
4. Доведение до сведения медперсонала о незаконности препятствования родителям находиться с детьми в реанимации.
5. Приказа о немедленной доставке в Пермь сложных пациентов (если надо, закупить реанимобиль).
6. Организация общественного совета при больнице из числа неравнодушных жителей города.

На митинге организаторы планируют собрать подписи под обращением министру здравоохранения России Веронике Скворцовой и краевому министру Анастасии Крутень.

По информации Properm.ru, сегодня, 24 ноября, в Кудымкар должна приехать делегация из Перми, в которую вошли министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень, руководитель администрации губернатора Алексей Фролов, представители «Лиги пациентов», общественного совета Перми, а также практикующие врачи. На встречу приглашены все горожане, недовольные качеством оказания медицинской помощи.

#Здоровье#Протест#Кудымкар
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