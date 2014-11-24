«Мы сейчас незаконно работаем»: Кудымкарский драмтеатр открыл сезон

Posted 24 ноября 2014, 08:00
Published 24 ноября 2014, 08:00
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
В конце прошлой недели Коми-Пермяцкий драматический театр им.М.Горького открыл театральный сезон. Однако, как рассказал Properm.ru директор театра Анатолий Четин, разрешение на работу театр до сих пор не получил.
Сезон открылся 20 ноября премьерой спектакля «Холодное лето» питерского режиссера Степана Пектеева. Сейчас в театре ставят восемь спектаклей, билеты на которые уже раскуплены.
О том, почему театр открылся вопреки запрету прокуратуры, сколько миллионов рублей нужно для того, чтобы театр начал нормально функционировать и какие недопонимания есть между министерством культуры и театром читайте в интервью с Анатолием Четиным, которое выйдет на Properm.ru.
Напомним, прокуратура Пермского края вынесла постановление Коми-Пермяцкому драматическому театру имени М. Горького покинуть здание до 24 апреля 2014 года. Причиной «выселения» стало аварийное состояние здания. Официальное открытие театра после реконструкции состоялось несколькими месяцами ранее — 15 января 2014 года, через неделю после этого здание покинули строители. Чуть позже начались проблемы — стала протекать крыша, отваливаться штукатурка.