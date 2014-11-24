«Мы сейчас незаконно работаем»: Кудымкарский драмтеатр открыл сезон

О том, почему театр открылся вопреки запрету прокуратуры, сколько миллионов рублей нужно для того, чтобы театр начал нормально функционировать и какие недопонимания есть между министерством культуры и театром читайте в интервью с Анатолием Четиным, которое выйдет на Properm.ru.