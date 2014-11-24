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Posted 24 ноября 2014, 08:00

Published 24 ноября 2014, 08:00

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

«Мы сейчас незаконно работаем»: Кудымкарский драмтеатр открыл сезон

«Мы сейчас незаконно работаем»: Кудымкарский драмтеатр открыл сезон

24 ноября 2014, 08:00
Фото: Максим Кимерлинг для Properm.ru.
Театральный сезон в национальном театре открылся несмотря на запрет прокуратуры и незавершенные работы в здании театра.

В конце прошлой недели Коми-Пермяцкий драматический театр им.М.Горького открыл театральный сезон. Однако, как рассказал Properm.ru директор театра Анатолий Четин, разрешение на работу театр до сих пор не получил.

Анатолий Четин :— Мы сейчас незаконно работаем — у нас нет разрешения, акта приемки театра нет. На свой страх и риск работаем. Вот что-нибудь случится со зрителями — будет директор сидеть, отвечать за все.

Сезон открылся 20 ноября премьерой спектакля «Холодное лето» питерского режиссера Степана Пектеева. Сейчас в театре ставят восемь спектаклей, билеты на которые уже раскуплены.

О том, почему театр открылся вопреки запрету прокуратуры, сколько миллионов рублей нужно для того, чтобы театр начал нормально функционировать и какие недопонимания есть между министерством культуры и театром читайте в интервью с Анатолием Четиным, которое выйдет на Properm.ru.

Напомним, прокуратура Пермского края вынесла постановление Коми-Пермяцкому драматическому театру имени М. Горького покинуть здание до 24 апреля 2014 года. Причиной «выселения» стало аварийное состояние здания. Официальное открытие театра после реконструкции состоялось несколькими месяцами ранее — 15 января 2014 года, через неделю после этого здание покинули строители. Чуть позже начались проблемы — стала протекать крыша, отваливаться штукатурка.

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