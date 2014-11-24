Научите быть богатым: Forbes составил рейтинг вузов, выпустивших олигархов

Возглавил рейтинг Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Из его стен вышел олигарх Алишер Усманов (состояние 18,6 млрд долларов, 1-е место рейтинга Forbes) и Владимир Потанин (12,6 млрд долларов, 8-е место). Кроме них МГИМО закончили еще четыре долларовых миллиардера — Игорь Кесаев (3,7 млрд), Анатолий Ломакин (1,4 млрд), Дмитрий Мазепин (1,4 млрд) и Сергей Саркисов (1,1 млрд).