properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 ноября 2014, 12:56

Published 24 ноября 2014, 12:56

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

Научите быть богатым: Forbes составил рейтинг вузов, выпустивших олигархов

Научите быть богатым: Forbes составил рейтинг вузов, выпустивших олигархов

24 ноября 2014, 12:56
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Рейтинг
На вершине рейтинга - московские учебные заведения. Пермских университетов в списке нет.

Журнал Forbes опубликовал рейтинг российских вузов, выпускники которых впоследствии стали самыми богатыми людьми страны. Авторы рейтинга посчитали общую сумму состояний выпускников и исходя из этого расставили учебные заведения по позициям.

Возглавил рейтинг Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Из его стен вышел олигарх Алишер Усманов (состояние 18,6 млрд долларов, 1-е место рейтинга Forbes) и Владимир Потанин (12,6 млрд долларов, 8-е место). Кроме них МГИМО закончили еще четыре долларовых миллиардера — Игорь Кесаев (3,7 млрд), Анатолий Ломакин (1,4 млрд), Дмитрий Мазепин (1,4 млрд) и Сергей Саркисов (1,1 млрд).

На втором месте идет Московский институт стали и сплавов (МИСиС), который выпустил двух специалистов, которые сейчас находятся в первой десятке рейтинга Forbes — Михаил Фридман (17,6 млрд долларов, 2-е место) и Герман Хан (11,3 млрд долларов, 10-е место).

Московский государственный университет (МГУ) выдал дипломы девяти миллиардерам, среди которых Олег Дерипаска (6,5 млрд долларов, 20-е место) и Петр Авен (6,1 млрд долларов, 22-е место).

В списке нет пермских вузов. Самый ближайший к Пермскому краю университет, удостоенный места в рейтинге — Уральский политехнический институт (УПИ), он занял седьмое место. Здесь получили высшее образование член совета директоров МДМ Банка Сергей Попов (5,4 млрд долларов, 25-е место), председатель совета директоров ТМК и Группы «Синара» Дмитрий Пумпянский (2 млрд долларов, 50-е место) и генеральный директор УГМК Андрей Козицын (1,9 млрд долларов, 55-е место).

Совокупное состояние выпускников нынешнего Уральского федерального университета оценивается в 9,3 млрд долларов.

#Бизнес#Рейтинг
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика