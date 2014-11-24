Научите быть богатым: Forbes составил рейтинг вузов, выпустивших олигархов

Posted 24 ноября 2014, 12:56
Published 24 ноября 2014, 12:56
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
Журнал Forbes опубликовал рейтинг российских вузов, выпускники которых впоследствии стали самыми богатыми людьми страны. Авторы рейтинга посчитали общую сумму состояний выпускников и исходя из этого расставили учебные заведения по позициям.
Возглавил рейтинг Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Из его стен вышел олигарх Алишер Усманов (состояние 18,6 млрд долларов, 1-е место рейтинга Forbes) и Владимир Потанин (12,6 млрд долларов, 8-е место). Кроме них МГИМО закончили еще четыре долларовых миллиардера — Игорь Кесаев (3,7 млрд), Анатолий Ломакин (1,4 млрд), Дмитрий Мазепин (1,4 млрд) и Сергей Саркисов (1,1 млрд).
На втором месте идет Московский институт стали и сплавов (МИСиС), который выпустил двух специалистов, которые сейчас находятся в первой десятке рейтинга Forbes — Михаил Фридман (17,6 млрд долларов, 2-е место) и Герман Хан (11,3 млрд долларов, 10-е место).
Московский государственный университет (МГУ) выдал дипломы девяти миллиардерам, среди которых Олег Дерипаска (6,5 млрд долларов, 20-е место) и Петр Авен (6,1 млрд долларов, 22-е место).
В списке нет пермских вузов. Самый ближайший к Пермскому краю университет, удостоенный места в рейтинге — Уральский политехнический институт (УПИ), он занял седьмое место. Здесь получили высшее образование член совета директоров МДМ Банка Сергей Попов (5,4 млрд долларов, 25-е место), председатель совета директоров ТМК и Группы «Синара» Дмитрий Пумпянский (2 млрд долларов, 50-е место) и генеральный директор УГМК Андрей Козицын (1,9 млрд долларов, 55-е место).
Совокупное состояние выпускников нынешнего Уральского федерального университета оценивается в 9,3 млрд долларов.