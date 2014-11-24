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Posted 24 ноября 2014, 05:39

Published 24 ноября 2014, 05:39

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

Пермские судебные приставы взялись за Антоху, Вована и Леру из «Реальных пацанов»

Пермские судебные приставы взялись за Антоху, Вована и Леру из «Реальных пацанов»

24 ноября 2014, 05:39
Фото: Properm.ru.
Зоя Бербер, Антон Богданов и Владимир Селиванов задолжали более 115 тыс. рублей за коммунальные услуги, страховки и налоги.

Пермские судебные приставы пытаются взыскать долги с актеров сериала «Реальные пацаны».

Актриса Зоя Бербер задолжала более 54 тыс. рублей по платежам за жилую площадь и коммунальные услуги. Как сообщает УФССП, часть ее зарплаты будет удерживаться в счет погашения долга.

В «черный список» попал и Антон Богданов. Приставы составили три исполнительных производства о взыскании налогов и страховых взносов с актера, общая сумма которых составляет более 37 тыс. рублей. Необходимые запросы были сделаны в регистрирующие органы и кредитные организации. Выяснилось, что Богданов является владельцем автомобиля «Пежо 308». В качестве наказания решается вопрос об аресте машины. В целях принудительного взыскания, у Богданова будут вычитать деньги с расчетного счета, куда перечисляется его зарплата.

Еще четыре исполнительных производства о взыскании страховых взносов числятся за Владимиром Селивановым. Актер задолжал более 24 тыс. рублей, сумма списана с расчетного счета.

#Общество#Антон богданов#Уфссп по пермскому краю#Зоя бербер#Уфссп#Владимир селиванов
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