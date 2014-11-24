Пермские судебные приставы взялись за Антоху, Вована и Леру из «Реальных пацанов»

В «черный список» попал и Антон Богданов. Приставы составили три исполнительных производства о взыскании налогов и страховых взносов с актера, общая сумма которых составляет более 37 тыс. рублей. Необходимые запросы были сделаны в регистрирующие органы и кредитные организации. Выяснилось, что Богданов является владельцем автомобиля «Пежо 308». В качестве наказания решается вопрос об аресте машины. В целях принудительного взыскания, у Богданова будут вычитать деньги с расчетного счета, куда перечисляется его зарплата.