Пермские судебные приставы взялись за Антоху, Вована и Леру из «Реальных пацанов»

Posted 24 ноября 2014, 05:39
Published 24 ноября 2014, 05:39
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
Пермские судебные приставы пытаются взыскать долги с актеров сериала «Реальные пацаны».
Актриса Зоя Бербер задолжала более 54 тыс. рублей по платежам за жилую площадь и коммунальные услуги. Как сообщает УФССП, часть ее зарплаты будет удерживаться в счет погашения долга.
В «черный список» попал и Антон Богданов. Приставы составили три исполнительных производства о взыскании налогов и страховых взносов с актера, общая сумма которых составляет более 37 тыс. рублей. Необходимые запросы были сделаны в регистрирующие органы и кредитные организации. Выяснилось, что Богданов является владельцем автомобиля «Пежо 308». В качестве наказания решается вопрос об аресте машины. В целях принудительного взыскания, у Богданова будут вычитать деньги с расчетного счета, куда перечисляется его зарплата.
Еще четыре исполнительных производства о взыскании страховых взносов числятся за Владимиром Селивановым. Актер задолжал более 24 тыс. рублей, сумма списана с расчетного счета.