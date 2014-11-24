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Posted 24 ноября 2014, 03:44

Published 24 ноября 2014, 03:44

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

Синоптики: К среде в Перми потеплеет до -4 градусов

Синоптики: К среде в Перми потеплеет до -4 градусов

24 ноября 2014, 03:44
Фото: Properm.ru
Правда потеплеет ненадолго. Уже в четверг снова начнется похолодание.

Сегодня, 24 ноября, днем температура воздуха будет -13 градусов. Переменная облачность без осадков. Утром в Перми будет около 19 градусов ниже ноля.

Завтра, судя по прогнозам Гидрометцентра России, начнется потепление. В ночь с понедельника на вторник будет всего -14, днем столбик термометра поднимется до -8. Вместе с этим в столицу Прикамья придет снег. Осадки синоптики обещают и в среду, 26 ноября.

Самым теплым днем на этой неделе, если верить прогнозам, станет среда. Днем температура воздуха не опустится ниже -4 градусов. В четверг опять похолодает, но ниже -8 градусов днем температура воздуха на этой неделе опуститься больше не должна.

#Регион#Прогноз погоды#Погода на неделю#Майл
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