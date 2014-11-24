Синоптики: К среде в Перми потеплеет до -4 градусов

Posted 24 ноября 2014, 03:44
Published 24 ноября 2014, 03:44
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
Сегодня, 24 ноября, днем температура воздуха будет -13 градусов. Переменная облачность без осадков. Утром в Перми будет около 19 градусов ниже ноля.
Завтра, судя по прогнозам Гидрометцентра России, начнется потепление. В ночь с понедельника на вторник будет всего -14, днем столбик термометра поднимется до -8. Вместе с этим в столицу Прикамья придет снег. Осадки синоптики обещают и в среду, 26 ноября.
Самым теплым днем на этой неделе, если верить прогнозам, станет среда. Днем температура воздуха не опустится ниже -4 градусов. В четверг опять похолодает, но ниже -8 градусов днем температура воздуха на этой неделе опуститься больше не должна.