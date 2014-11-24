ТрансКапиталБанк расширит кредитование малого бизнеса с помощью Агентства кредитных гарантий

Агентство кредитных гарантий было создано в 2014 году с целью улучшить условия кредитования малых и средних компаний, увеличить объемы и сроки финансирования, а также снизить стоимость финансовых ресурсов для МСП. Учредителем Агентства является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.



Соглашение с ТрансКапиталБанком позволит расширить кредитование компаний МСП путем предоставления прямых гарантий для инвестиций по кредитам, синдицированных гарантий, а также контргарантий Агентства по поручительствам региональных гарантийных организаций. Сотрудничество позволит облегчить предприятиям МСП доступ к кредитным ресурсам для реализации собственных инвестиционных проектов, в том числе направленных на модернизацию, развитие технологий и импортозамещение.



«Рост кредитования предприятий малого и среднего бизнеса является одной из приоритетных задач нашей работы с этим сегментом, — отмечает Ольга Грядовая, председатель правления ТрансКапиталБанка. — Мы стремимся постоянно расширять линейку актуальных предложений для своих клиентов и предлагать им новые формы поддержки».