properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 ноября 2014, 06:41

Published 24 ноября 2014, 06:41

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

ТрансКапиталБанк расширит кредитование малого бизнеса с помощью Агентства кредитных гарантий

ТрансКапиталБанк расширит кредитование малого бизнеса с помощью Агентства кредитных гарантий

24 ноября 2014, 06:41
Фото: Properm.ru.
Сотрудничество позволит облегчить предприятиям МСП доступ к кредитным ресурсам для реализации собственных инвестиционных проектов, в том числе направленных на модернизацию, развитие технологий и импортозамещение.

ТрансКапиталБанк и Агентство кредитных гарантий (АКГ) заключило соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие банковского кредитования в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП).

Агентство кредитных гарантий было создано в 2014 году с целью улучшить условия кредитования малых и средних компаний, увеличить объемы и сроки финансирования, а также снизить стоимость финансовых ресурсов для МСП. Учредителем Агентства является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Соглашение с ТрансКапиталБанком позволит расширить кредитование компаний МСП путем предоставления прямых гарантий для инвестиций по кредитам, синдицированных гарантий, а также контргарантий Агентства по поручительствам региональных гарантийных организаций. Сотрудничество позволит облегчить предприятиям МСП доступ к кредитным ресурсам для реализации собственных инвестиционных проектов, в том числе направленных на модернизацию, развитие технологий и импортозамещение.

«Рост кредитования предприятий малого и среднего бизнеса является одной из приоритетных задач нашей работы с этим сегментом, — отмечает Ольга Грядовая, председатель правления ТрансКапиталБанка. — Мы стремимся постоянно расширять линейку актуальных предложений для своих клиентов и предлагать им новые формы поддержки».

Ольга Грядовая:Мы видим большие перспективы партнерства с Агентством кредитных гарантий и для банка, и для клиентов. С одной стороны, в сложившейся экономической ситуации, когда возросли риски банковского кредитования субъектов МСП, поддержка со стороны АКГ позволяет их сбалансировать. Клиенты, в свою очередь, получают возможность решить целый ряд актуальных задач: с помощью Агентства компенсировать нехватку залогового обеспечения и получить действительно долгосрочное финансирование — максимальный срок гарантий, предоставляемых Агентством, доходит до 15 лет. Уверена, что все проекты, которые будут реализованы с помощью программы АКГ, внесут значимый вклад в развитие как малого предпринимательства, так и экономики страны в целом.

ОАО «Небанковская депозитно-кредитная организация «Агентство кредитных гарантий» создано в соответствии с распоряжением Правительства РФ № 740-р от 5 мая 2014 года и является субъектом банковской системы Российской Федерации, предоставляет банковские гарантии и контргарантии по кредитам и иным долговым обязательствам предприятий МСП, разделяя кредитные риски с банками и иными финансовыми организациями. Уставной фонд Агентства составляет 50 млрд рублей. Единственным учредителем и акционером выступает Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Полномочия акционера Агентства кредитных гарантий от имени Правительства РФ осуществляет Минэкономразвития РФ.

ЗАО «ТрансКапиталБанк» — универсальный коммерческий банк, предоставляющий широкий спектр банковских услуг юридическим и физическим лицам в 20 регионах Российской Федерации. Основными видами деятельности банка являются финансирование и обслуживание корпоративных клиентов, поддержка малого бизнеса и микропредприятий, кредитование и обслуживание частных клиентов, предоставление факторинговых и лизинговых услуг. По величине активов и размеру собственного капитала банк уверенно входит в число 50 крупнейших банков России.
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика