ТрансКапиталБанк расширит кредитование малого бизнеса с помощью Агентства кредитных гарантий

Posted 24 ноября 2014, 06:41
Published 24 ноября 2014, 06:41
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
ТрансКапиталБанк и Агентство кредитных гарантий (АКГ) заключило соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие банковского кредитования в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП).
Агентство кредитных гарантий было создано в 2014 году с целью улучшить условия кредитования малых и средних компаний, увеличить объемы и сроки финансирования, а также снизить стоимость финансовых ресурсов для МСП. Учредителем Агентства является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
Соглашение с ТрансКапиталБанком позволит расширить кредитование компаний МСП путем предоставления прямых гарантий для инвестиций по кредитам, синдицированных гарантий, а также контргарантий Агентства по поручительствам региональных гарантийных организаций. Сотрудничество позволит облегчить предприятиям МСП доступ к кредитным ресурсам для реализации собственных инвестиционных проектов, в том числе направленных на модернизацию, развитие технологий и импортозамещение.
«Рост кредитования предприятий малого и среднего бизнеса является одной из приоритетных задач нашей работы с этим сегментом, — отмечает Ольга Грядовая, председатель правления ТрансКапиталБанка. — Мы стремимся постоянно расширять линейку актуальных предложений для своих клиентов и предлагать им новые формы поддержки».
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ОАО «Небанковская депозитно-кредитная организация «Агентство кредитных гарантий» создано в соответствии с распоряжением Правительства РФ № 740-р от 5 мая 2014 года и является субъектом банковской системы Российской Федерации, предоставляет банковские гарантии и контргарантии по кредитам и иным долговым обязательствам предприятий МСП, разделяя кредитные риски с банками и иными финансовыми организациями. Уставной фонд Агентства составляет 50 млрд рублей. Единственным учредителем и акционером выступает Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Полномочия акционера Агентства кредитных гарантий от имени Правительства РФ осуществляет Минэкономразвития РФ.
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ЗАО «ТрансКапиталБанк» — универсальный коммерческий банк, предоставляющий широкий спектр банковских услуг юридическим и физическим лицам в 20 регионах Российской Федерации. Основными видами деятельности банка являются финансирование и обслуживание корпоративных клиентов, поддержка малого бизнеса и микропредприятий, кредитование и обслуживание частных клиентов, предоставление факторинговых и лизинговых услуг. По величине активов и размеру собственного капитала банк уверенно входит в число 50 крупнейших банков России.