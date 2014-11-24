«УРАЛХИМ» примет участие в Международной агропромышленной выставке «ЮГАГРО»

Posted 24 ноября 2014, 10:23
Published 24 ноября 2014, 10:23
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
В рамках выставки планируется подписание прямых контрактов с сельхозпроизводителями, встречи с партнерами и потенциальными клиентами компании, а также консультационные сессии для аграриев, в ходе которых агрономы компании подробно расскажут об эффективном применении различных видов удобрений, а также представят последние разработки компании. Подобные встречи с покупателями являются частью программы по повышению эффективности взаимодействия с клиентами «УРАЛХИМ».
Генеральный директор торгового дома «УРАЛХИМ» Дмитрий Пекер отметил: «Для компании внутренний рынок всегда был и остается приоритетным. В связи неблагоприятной экономической ситуацией, безусловно, отразившейся на отечественных аграриях, «УРАЛХИМ» концентрирует свои усилия на поддержке российских сельхозпроизводителей. Мы рассчитываем сохранить объемы поставок продукции на внутренний рынок на уровне не ниже прежних лет. «УРАЛХИМ» по-прежнему отдает предпочтение прямым договорам с сельхозпроизводителями, что позволяет аграриям избегать посредников и добавленной стоимости на продукцию. При этом особое внимание мы уделяем потребностям сельхозпроизводителей тех регионов, в которых непосредственно расположены производственные мощности «УРАЛХИМа». Помимо этого, компания гарантирует соблюдение условий соглашения, заключенного между РАПУ и Агропромышленным союзом России, по условиям которого цены для отечественных потребителей ежемесячно фиксируются».
Выставка «ЮГАГРО», ставшая уже традиционным крупнейшим проектом сельскохозяйственной тематики в России, пройдет с 25 по 28 ноября 2014 года в Краснодаре. Это единственная сельскохозяйственная площадка страны, демонстрирующая полный спектр продукции и услуг для агропромышленного комплекса. В этом году участие в сельскохозяйственной выставке «ЮГАГРО» примут компании более чем из 20 стран мира. Компании «УРАЛХИМ» приглашает всех заинтересованных лиц посетить свой стенд и пообщаться с представителями компании.