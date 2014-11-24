«УРАЛХИМ» примет участие в Международной агропромышленной выставке «ЮГАГРО»

Генеральный директор торгового дома «УРАЛХИМ» Дмитрий Пекер отметил: «Для компании внутренний рынок всегда был и остается приоритетным. В связи неблагоприятной экономической ситуацией, безусловно, отразившейся на отечественных аграриях, «УРАЛХИМ» концентрирует свои усилия на поддержке российских сельхозпроизводителей. Мы рассчитываем сохранить объемы поставок продукции на внутренний рынок на уровне не ниже прежних лет. «УРАЛХИМ» по-прежнему отдает предпочтение прямым договорам с сельхозпроизводителями, что позволяет аграриям избегать посредников и добавленной стоимости на продукцию. При этом особое внимание мы уделяем потребностям сельхозпроизводителей тех регионов, в которых непосредственно расположены производственные мощности «УРАЛХИМа». Помимо этого, компания гарантирует соблюдение условий соглашения, заключенного между РАПУ и Агропромышленным союзом России, по условиям которого цены для отечественных потребителей ежемесячно фиксируются».