В Чернушке прохожие нашли на улице 3-летнего ребенка в одной простыне

В начале ноября в отдел полиции Чернушки прохожие привели мальчика в возрасте около 3-х лет, завернутого в простыню. Как выяснилось, ребенка нашли голым на одной из улиц города. Сейчас ребенок в медучреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает.