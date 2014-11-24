В Чернушке прохожие нашли на улице 3-летнего ребенка в одной простыне

Posted 24 ноября 2014, 11:24
Published 24 ноября 2014, 11:24
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
В начале ноября в отдел полиции Чернушки прохожие привели мальчика в возрасте около 3-х лет, завернутого в простыню. Как выяснилось, ребенка нашли голым на одной из улиц города. Сейчас ребенок в медучреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Как сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю, 23-летняя мать ребенка — безработная. Накануне она злоупотребляла алкоголем и не заметила, как сын самостоятельно ушел на улицу.
В отношении женщины был составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию несовершеннолетнего. В настоящее время органами опеки и попечительства решается вопрос о лишении матери родительских прав.