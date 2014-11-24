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Posted 24 ноября 2014, 11:24

Published 24 ноября 2014, 11:24

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

В Чернушке прохожие нашли на улице 3-летнего ребенка в одной простыне

В Чернушке прохожие нашли на улице 3-летнего ребенка в одной простыне

24 ноября 2014, 11:24
Фото: Properm.ru.
Молодая мать была увлечена спиртными напитками и не заметила, что сын ушел из дома.

В начале ноября в отдел полиции Чернушки прохожие привели мальчика в возрасте около 3-х лет, завернутого в простыню. Как выяснилось, ребенка нашли голым на одной из улиц города. Сейчас ребенок в медучреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю, 23-летняя мать ребенка — безработная. Накануне она злоупотребляла алкоголем и не заметила, как сын самостоятельно ушел на улицу.

В отношении женщины был составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию несовершеннолетнего. В настоящее время органами опеки и попечительства решается вопрос о лишении матери родительских прав.

#Происшествия#Неблагополучные семьи
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