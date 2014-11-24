В Перми 18-летний студент исчез по дороге в университет

— Путь от дома пролегает от улицы Старцева через подземный переход, далее по улице Пушкарская. Там он должен был сесть на автобус № 1, доехать до Перми-2. Парень очень домашний, просто так из дома уйти не мог. Родители подали заявление в полицию 23 ноября, — рассказала корреспонденту Properm.ru подруга Ольга.