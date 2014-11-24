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Posted 24 ноября 2014, 06:49

Published 24 ноября 2014, 06:49

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

В Перми 18-летний студент исчез по дороге в университет

В Перми 18-летний студент исчез по дороге в университет

24 ноября 2014, 06:49
Фото: Properm.ru.
К поискам подключилась полиция. Родственники и друзья Стаса Лузина просят пермяков помочь найти его.

В Перми по дороге в ПГНИУ пропал 18-летний Станислав Лузин. Молодой человек вышел из дома в семь утра в субботу 22 ноября. На занятиях он так и не появился.

— Путь от дома пролегает от улицы Старцева через подземный переход, далее по улице Пушкарская. Там он должен был сесть на автобус № 1, доехать до Перми-2. Парень очень домашний, просто так из дома уйти не мог. Родители подали заявление в полицию 23 ноября, — рассказала корреспонденту Properm.ru подруга Ольга.

Приметы: рост 170 см, худощавый, рыжие кучерявые волосы, серые глаза, лицо в веснушках. Был одет в удлиненный темно-синий пуховик, серую вязаную шапку, темно-синие джинсы, черные кроссовки. С собой была черная кожаная сумка через плечо. Если вы что-либо знаете о местонахождении Станислава, обратитесь в полицию.

#Происшествия#Пропал ребенок#Розыск#Поиск пропавшего
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