В Перми начался референдум по поводу судьбы участка на Солдатова

Posted 24 ноября 2014, 12:36
Published 24 ноября 2014, 12:36
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
Вчера, 23 ноября, жители микрорайона Краснова, возмущенные уничтожением парка и строительством ТРК, решили провести референдум за восстановление деревьев на участке по адресу ул. Солдатова, 32. Курирует сбор подписей пермский крайком ЛКСМ РФ.
Жителям предлагается проголосовать по трем вопросам:
1. Считаете ли вы, что сквер на улице Солдатова в микрорайоне Краснова необходимо восстановить?
2. Нужен ли жителям микрорайона Краснова ещё один торговый центр на месте сквера?
3. Согласны ли вы присвоить скверу имя «70-летия Победы в Великой Отечественной войне» и установить бюст Героя Советского Союза лётчика Н.Ф. Краснова?
Как сообщила корреспонденту Properm.ru представитель инициативной группы жителей микрорайона Краснова Ольга Гальцова, сейчас собрано более тысячи подписей за сохранение сквера и присвоение ему имени «70-летия победы». Референдум продлится до 22 декабря. «Конечно, мы понимаем, что коммерсанту прибыльно построить здесь торговый центр. Но сквер очень важен всем нам и мы надеемся, что его удастся восстановить», — добавила Гальцова.
Напомним, 4 ноября жители микрорайона Краснова, возмущенные уничтожением парка и строительством ТРК собрались перед торговым центром «Меркурий». По окончании акции участники обратились к губернатору Виктору Басаргину с просьбой немедленно разобраться с этой ситуацией. Кроме того, ущемленные жители намерены обратиться в краевой арбитражс заявлением об отмене его решения от 2012 года, согласно которому на участке на Солдатова, 32 оказалось возможно строительство ТРК. 16 ноября в более сотни человек собрались рядом со стройплощадкой, чтобы выразить протест строительству двухэтажного торгового центра на месте бывшего парка. Их интересы разделили районные чиновники и депутат гордумы, пообещав довести дело до суда.
21 ноября депутат пермской гордумы Алексей Оборин направил письмо главе администрации города Дмитрию Самойлову. В тексте Оборин сообщил, что жители микрорайона Краснова возмущены уничтожением деревьев и попросил предоставить ответ, на каком основанииадминистрация Перми разрешила строительство торгового центра на участке, где раньше был сквер.