В Перми начался референдум по поводу судьбы участка на Солдатова

Напомним, 4 ноября жители микрорайона Краснова, возмущенные уничтожением парка и строительством ТРК собрались перед торговым центром «Меркурий». По окончании акции участники обратились к губернатору Виктору Басаргину с просьбой немедленно разобраться с этой ситуацией. Кроме того, ущемленные жители намерены обратиться в краевой арбитражс заявлением об отмене его решения от 2012 года, согласно которому на участке на Солдатова, 32 оказалось возможно строительство ТРК. 16 ноября в более сотни человек собрались рядом со стройплощадкой, чтобы выразить протест строительству двухэтажного торгового центра на месте бывшего парка. Их интересы разделили районные чиновники и депутат гордумы, пообещав довести дело до суда.