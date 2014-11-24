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Posted 24 ноября 2014, 09:44

Published 24 ноября 2014, 09:44

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

В Прикамье исчезнувшего 13-летнего подростка нашли на вокзале

В Прикамье исчезнувшего 13-летнего подростка нашли на вокзале

24 ноября 2014, 09:44
Фото: Properm.ru.
Ребенок ушел из дома вечером 23 ноября. Ночью мать подростка обратилась в полицию.

Ночью 24 ноября в полицию обратилась жительница поселка Октябрьский. Она сообщила, что ее 13-летний сын вечером 23 ноября ушел от бабушки домой и пропал без вести. На связь с родственниками и знакомыми мальчик не выходил.

Как сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю, для установления его местонахождения создали поисковые группы, в состав которых вошли сотрудники уголовного розыска, инспекторы отделения по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные и другие. Подростка нашли на железнодорожном вокзале и вернули родителям. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

#Происшествия#Пропал ребенок
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