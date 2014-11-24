В Прикамье исчезнувшего 13-летнего подростка нашли на вокзале

Posted 24 ноября 2014, 09:44
Published 24 ноября 2014, 09:44
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
Ночью 24 ноября в полицию обратилась жительница поселка Октябрьский. Она сообщила, что ее 13-летний сын вечером 23 ноября ушел от бабушки домой и пропал без вести. На связь с родственниками и знакомыми мальчик не выходил.
Как сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю, для установления его местонахождения создали поисковые группы, в состав которых вошли сотрудники уголовного розыска, инспекторы отделения по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные и другие. Подростка нашли на железнодорожном вокзале и вернули родителям. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.