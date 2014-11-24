В Прикамье женщина выкинула свою новорожденную дочь сразу после родов

Posted 24 ноября 2014, 12:41
Published 24 ноября 2014, 12:41
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Гремячинска. Она обвиняется в покушении на убийство новорожденной девочки.
Инцидент произошел ночью 5 сентября 2013 года в городе Березники. Женщина родила доношенную и жизнеспособную девочку в своей квартире, затем вынесла малышку на улицу и оставила недалеко от жилого дома. Ребенка нашел прохожий, он вызвал «Скорую помощь». Ребенка спасли, но в течение года преступление оставалось не раскрытым.
Сейчас личность женщины установлена, она привлечена к уголовной ответственности. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает следственное управление СКР по Пермскому краю.