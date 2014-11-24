В Прикамье женщина выкинула свою новорожденную дочь сразу после родов

Инцидент произошел ночью 5 сентября 2013 года в городе Березники. Женщина родила доношенную и жизнеспособную девочку в своей квартире, затем вынесла малышку на улицу и оставила недалеко от жилого дома. Ребенка нашел прохожий, он вызвал «Скорую помощь». Ребенка спасли, но в течение года преступление оставалось не раскрытым.