За неделю эпидемический порог в Перми превышен на 11,8%

В Пермском крае за прошедшую неделю заболели ОРВИ более 20 тыс. человек, что на 15,5% выше недельного эпидемического порога. Связано это с высокой заболеваемостью школьников в возрасте от 7 до 14 лет, сообщает Роспотребнадзор. В Перми в больницу обратились 8111 человек, недельный эпидемический порог превышен на 11,8%.