properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 ноября 2014, 13:21

Published 24 ноября 2014, 13:21

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

За неделю эпидемический порог в Перми превышен на 11,8%

За неделю эпидемический порог в Перми превышен на 11,8%

24 ноября 2014, 13:21
Фото: Properm.ru.
Как и на прошлой неделе, среди заболевших много школьников.

В Пермском крае за прошедшую неделю заболели ОРВИ более 20 тыс. человек, что на 15,5% выше недельного эпидемического порога. Связано это с высокой заболеваемостью школьников в возрасте от 7 до 14 лет, сообщает Роспотребнадзор. В Перми в больницу обратились 8111 человек, недельный эпидемический порог превышен на 11,8%.

В лечебно–профилактические организации края госпитализированы 540 человек, в том числе 503 ребенка. Эпидемии гриппа нет.

За неделю зарегистрирован 351 случай внебольничной пневмонии, 193 заболевших — дети в возрасте до 14 лет. В стационар госпитализировано 223 человека.

#Здоровье#Эпидемия гриппа#Эпидемия#Орви
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика