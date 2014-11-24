За неделю эпидемический порог в Перми превышен на 11,8%

Posted 24 ноября 2014, 13:21
Published 24 ноября 2014, 13:21
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
В Пермском крае за прошедшую неделю заболели ОРВИ более 20 тыс. человек, что на 15,5% выше недельного эпидемического порога. Связано это с высокой заболеваемостью школьников в возрасте от 7 до 14 лет, сообщает Роспотребнадзор. В Перми в больницу обратились 8111 человек, недельный эпидемический порог превышен на 11,8%.
В лечебно–профилактические организации края госпитализированы 540 человек, в том числе 503 ребенка. Эпидемии гриппа нет.
За неделю зарегистрирован 351 случай внебольничной пневмонии, 193 заболевших — дети в возрасте до 14 лет. В стационар госпитализировано 223 человека.