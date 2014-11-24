Здесь добывали алмазы. Фоторепортаж с севера Прикамья

Генезис уральских алмазов до сих пор до конца не изучен. Как известно, кимберлитовых трубок у нас нет, а алмазы присутствуют. Есть две версии их происхождения. Согласно первой алмазы были привнесены издалека, со стороны Русской платформы. По второй версии коренные источники алмазов находятся где-то поблизости. Открытие кимберлитов на Северном Урале сделало более правдоподобной вторую версию, однако, кимберлитовых трубок в районе Колчимского поднятия до сих пор не найдено. Тут ученые также делятся на два лагеря: одни утверждают, что трубки скрыты под осадочными породами, другие считают, что кимберлитовые тела давно уничтожены эрозией и их поиск бесперспективен.