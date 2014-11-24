Здесь добывали алмазы. Фоторепортаж с севера Прикамья

Posted 24 ноября 2014, 14:27
Published 24 ноября 2014, 14:27
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
Во время нашего второго путешествия по северу Прикамья в планах был осмотр драг ЗАО «Уралалмаз» по дороге на Волынку. Думали глянуть издалека, без фанатизма, а потом или обратно, или на Колчимский камень, который тоже особо не планировали в обязательной программе. Однако все получилось по-другому. Внезапно решились на вечернее восхождение на Колчимский камень и покатили в сторону Волынки по ремонтируемому грейдеру.
Как оказалось, сама судьба направила нас сюда. Мы стали обладателями уникальных фотографий алмазодобывающей драги № 141 ЗАО «Уралалмаз». Вероятно, мы последние, кто детально осматривал и фотографировал эту драгу. В ноябре этого года весь дражный флот ЗАО «Уралалмаз» порезан на металл.
Но обо всем по порядку. Сначала немного истории.
Компания Уралалмаз входит в группу компаний Руиз — холдинговую компания диамантера Леви Леваева, работающую в алмазно-ювелирной индустрии на территории СНГ. ГК Руиз, в свою очередь, является частью международного холдинга Leviev Group of Companies (LGC), одного из крупнейших в мире игроков алмазно-бриллиантовой индустрии. В холдинг «Руиз», кроме «Уралалмаза», входят гранильное предприятие «Руиз Даймондс» и Московский ювелирный завод.
Деятельность группы в России началась в 1990 году с создания совместного предприятия Руиз Даймондс на паритетных основах между LGC и Главалмаззолото. С распадом СССР и ликвидацией Главалмаззолото, полный контроль над предприятием перешел к LGC.
Выручка компании в 2011 году составила 791,7 млн рублей. Уралалмаз — крупнейшее предприятие по добыче алмазов в Уральском регионе, основанное в 1946 году. Алмазы, добываемые компанией, являются уникальными и одними из лучших в мире по своим качественным характеристикам. Доля Уралалмаза составляла порядка 1% от объема добываемых в России алмазов.
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Предприятие вело добычу в основном на россыпных месторождениях. Добываемые таким образом алмазы более просты для обработки и имеют значительно больший коэффициент выхода готовой продукции (бриллиантов) по сравнению с коренными алмазами (кимберлитами).
Первый алмаз в полкарата был найден четырнадцатилетним мальчиком на золотоносной россыпи Крестовоздвиженского прииска в 1829 году. Но, несмотря на последующие многочисленные находки небольших алмазов, планомерные поиски россыпей начались только в 1937 году, а в 1941 году трест «Уралзолото» организовал Теплогорское алмазное приисковое управление, которое в 1946 году было преобразовано в Уральское управление по добыче алмазов — «Уралалмаз». Таким образом, прииск «Уралалмаз» стал первым алмазодобывающим предприятием России. С увеличением объемов добычи прииск перебазировался в Красновишерский район, где работал до настоящего времени.
Ежегодная добыча «Уралалмаза» составляла свыше 60 тыс. карат, при запасах около 1 млн карат. ЗАО «Уралалмаз» после закрытия учреждений ФСИН и Вишерского целлюлозно-бумажного завода оставалось единственным крупным градообразующим предприятием Красновишерска.
У компании были грандиозные планы по геолого-разведочным работам, вводу в строй новых месторождений и совершенствованию технологии добычи, но им не суждено было сбыться.
Осенью прошлого года предприятие прекратило добычу алмазов. Официально — из-за того, что оказалось фактически выработано основное месторождение — Волынское. А в конце декабря ЗАО было продано Андрею Задорожному, который 18 февраля 2014 года принял решение о ликвидации ЗАО.
27 мая 2014 года Арбитражный суд Москвы признал ЗАО «Уралалмаз» банкротом и открыл в отношении ликвидируемого должника конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Согласно материалам дела, при проведении ликвидации была установлена невозможность удовлетворения требований кредиторов в виду недостаточности стоимости имущества должника. Размер требований кредиторов по денежным обязательствам составляет свыше 900 млн рублей. Имущество должника оценивается в 333 млн рублей. Кроме того, имеется дебиторская задолженность на сумму 23 млн рублей.
Это тот контекст, который можно найти в открытых источниках. Однако, информация об истощении приисков не более, чем миф и есть подозрение, что летом 2014 года работы по добыче алмазов велись, правда карьерным способом. А драги, драги тогда уже были обречены. Их должны были порезать на металлолом осенью, что и произошло, для удовлетворения требований кредиторов.
То, что сейчас происходит с драгами Уралалмаза, иначе как вандализмом назвать нельзя. Пригодные еще для использования по прямому назначению (на золотых приисках Урала работают драги 1930-х годов изготовления) циклопические механизмы безжалостно уничтожаются.
Новым хозяевам жизни наплевать на экономическую эффективность так же, как и на нашу историю.
На этом фоне разговоры о создании в Красновишерске музея алмазодобычи смотрятся даже не детским лепетом и фарисейством, а бредом сумасшедшего. Ведь по-настоящему привлекательный и интересный музей алмазодобычи, на который бы приезжали смотреть иногородние туристы в богом забытый Красновишерск, может быть только в драге.
Это понимал в 2012 году глава района Виктор Паньков, обсуждая эту тему с музейными специалистами и тогдашним хозяином Уралалмаза. Но какого-то готового проекта не было, шли разговоры о том, чтобы перегнать драгу к берегу возле дворца культуры. Технически это было бы не сложно. А потом и начальство у алмазодобытчиков сменилось, и Паньков уже не глава района. Новая метла по новому метет. Думаю, выметет все подчистую, не оставив даже ржавого дражного ковша для банального памятника на въезде в город.
Потерял Красновишерск свой последний шанс стать музейной жемчужиной промышленного Урала. Предпоследним были цеха ВЦБЗ, с оборудованием 30-х годов, которые тоже ушли во Вторчермет.
Но вернемся к нашей истории и посмотрим, какого торжества инженерной мысли, воплощенного в металле, мы лишились.
Где искать драги, и как на них попасть, мы не имели не малейшего понятия, и потому по дороге усиленно смотрели в окна машины. Переезжая по мосту реку Большой Колчим, мы чуть было не пропустили искомое. Издалека драгу можно было принять за многоэтажный дом, хотя откуда ему взяться в уральской тайге? Разворачиваемся и съезжаем с грейдера на технологическую дорогу Больше-Колчимского месторождения.
Первые кадры делаем украдкой из окна машины. Кто его знает, как повернется ситуация, ведь прииск предприятие режимное. Решаем двигаться дальше. Подъехав к драге, мы разделились. Ребята отошли в сторону на отвалы снимать общие виды, а я, как обычно, занялся выстраиванием отношений с аборигенами этой суровой планеты Кин-Дза-Дза.
Наша героиня — алмазодобывающая драга ИЗТМ-250ДУ зав. № 141 мирно покоится в забое на месте своей последней стоянки. Драга моя ровесница, изготовлена в 1968 году на Иркутском заводе тяжелого машиностроения.
Емкость черпака драги 250 литров. Подводная глубина черпания до 12 метров. Средняя производительность — 320 кубических метров породы в час. Мощность электродвигателей — 1082 квт. Длина драги — 92 метра, ширина - 26 м, высота 25,7 м. Конструктивная масса - 1373 тонны. Водоизмещение в рабочем состоянии - 1460 тонн.
От своих собратьев драга № 141 отличается наличием подъемного крана на передней мачте. Это единственная драга с таким краном на месторождениях Уралалмаза. Примечательно, что терминология на драге используется судовая, а мачты называются передняя и задняя.
С помощью драги разрабатывалось Больше-Колчимское месторождение алмазов, представляющее собой аллювиальную россыпь. Россыпь образовалась в неогене, при размыве аллювиальных конгломератов и песчаников такатинской свиты нижнего девона. Месторождения Вишерского района приурочены к Колчимскому поднятию и характеризуются относительно высоким для рентабельной разработки содержанием алмазов и большой средней массой камня. Качество алмазов в россыпях достаточно высокое — ювелирные разности составляют до 52% от общего количества кристаллов. Среднее содержание алмазов составляет 8,2 мг на кубический метр. В сравнении с содержанием золота на золотых приисках это просто ничтожно, но таковы особенности алмазодобычи.
Генезис уральских алмазов до сих пор до конца не изучен. Как известно, кимберлитовых трубок у нас нет, а алмазы присутствуют. Есть две версии их происхождения. Согласно первой алмазы были привнесены издалека, со стороны Русской платформы. По второй версии коренные источники алмазов находятся где-то поблизости. Открытие кимберлитов на Северном Урале сделало более правдоподобной вторую версию, однако, кимберлитовых трубок в районе Колчимского поднятия до сих пор не найдено. Тут ученые также делятся на два лагеря: одни утверждают, что трубки скрыты под осадочными породами, другие считают, что кимберлитовые тела давно уничтожены эрозией и их поиск бесперспективен.
Согласно второй теории, процесс образования современных россыпей в общих чертах происходил примерно так. Кимберлитовые трубки, возникшие в кембрийский период (541–485 миллион лет тому назад) в ордовикский период подверглись выветриванию в результате чего сформировались алмазоносные породы такатинской свиты, а в случае интенсивного размыва морскими водами в полосе прибоя образовались первые древние россыпи прибрежного типа. В последующие периоды алмазоносные породы такатинской свиты подвергались различным геологическим процессам. В результате их размыва в неогене и в четвертичный период в руслах древних водотоков сформировались вторичные алмазные россыпи, одну из которых в настоящий момент и разрабатывают на Больше-Колчимском месторождении.
По непроверенным данным, драга № 141 добывала в этом забое алмазы с глубины в 3 и 5 метров, а также перерабатывала техногенный аллювий предыдущих периодов добычи. Про остановку добычи говорят разное. Некоторые утверждают, что алмазов на месторождении еще много, другие источники говорят о том, что месторождение практически выработано. Единственное, что я могу утверждать со всей ответственностью, что советский миф о добыче на Вишере технических алмазов — не более чем миф. Алмазы идут отменного ювелирного качества, более того, в некоторых россыпях концентрация ювелирных алмазов выше, чем в кимберлитовых трубках. Только попасть на участок с такой концентрацией не так просто.
В этом плане показательна история Ишковского карьера. Каноническая история выглядит следующим образом. В карьере добывали ПГС для отсыпки дороги с Красновишерска к алмазным промыслам. Для геологии необходимо было получить данные промывки чистого грунта. Чтобы особо не напрягаться решили промыть самосвал с ПГС из карьера. Какого же было удивление когда концентрация алмазов и их качество превысило все показатели добычи дражным способом. Как такое может быть? Ведь карьер расположен на водоразделе. Откуда здесь россыпи? При дальнейшем изучении геологии карьера оказалось, что он попал как раз на древнюю россыпь, образованную еще в ордовикский период в результате размыва кимберлитовой трубки морскими водами. Как гласит легенда, полотно дороги отравили на промывку, а карьер превратился еще в одно месторождение алмазов.
Вернемся к нашей драге. На фотографиях видны ее основные части: водоизмещающая баржа, надстройка с обогатительной фабрикой и различными агрегатами внутри, две мачты, черпающее устройство в носовой части и своеобразный отвалообразователь, напоминающий яйцеклад саранчи под названием "стакер" в кормовой части. Отвалы им образуемые называются "хвосты". Их прерывистые кучки видны на водной глади забоя.
Во второй части репортажа я расскажу о внутреннем устройстве драги.