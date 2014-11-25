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Posted 25 ноября 2014, 13:52

Published 25 ноября 2014, 13:52

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

Департамент культуры и ТЮЗ нарушили закон при проведении «Белых ночей 2013»

Департамент культуры и ТЮЗ нарушили закон при проведении «Белых ночей 2013»

25 ноября 2014, 13:52
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Уфас
Антимонопольная служба доказала этот факт в Арбитражном суде.

Антимонопольщики выявили факт нарушения закона «О защите конкуренции» со стороны департамента культуры и молодежной политики и МАУК «ТЮЗ», заключив договор при проведении фестиваля «Белые ночи 2013». Согласно документу, более 10 млн рублей из бюджета, выделенные Департаменту для организации фестиваля, передавались «ТЮЗу» для проведения нескольких мероприятий.

— Учреждение самостоятельно не занималось выполнением обязательств, а лишь провело конкурентные процедуры по выбору исполнителей. Поскольку автономные учреждения не являются органами местного самоуправления, то и муниципальными заказчиками они выступать не вправе. Нарушение со стороны «ТЮЗа» состоит в совмещении функций хозсубъекта и органа власти. Со своей стороны Департамент культуры нарушил антимонопольное законодательство, передав указанные функции МАУК «ТЮЗ», — сообщает пермское УФАС.

По словам и.о. руководителя Пермского УФАС России Антона Удальева, законодательство запрещает передачу функций органов местного самоуправления хозяйствующим субъектам. Такие схемы считаются непрозрачными и неэффективными с точки зрения освоения бюджетных средств. Арбитражный суд подтвердил правоту антимонопольной службы.

#Бизнес#Уфас#Белые ночи
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