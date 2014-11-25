Департамент культуры и ТЮЗ нарушили закон при проведении «Белых ночей 2013»

— Учреждение самостоятельно не занималось выполнением обязательств, а лишь провело конкурентные процедуры по выбору исполнителей. Поскольку автономные учреждения не являются органами местного самоуправления, то и муниципальными заказчиками они выступать не вправе. Нарушение со стороны «ТЮЗа» состоит в совмещении функций хозсубъекта и органа власти. Со своей стороны Департамент культуры нарушил антимонопольное законодательство, передав указанные функции МАУК «ТЮЗ», — сообщает пермское УФАС.