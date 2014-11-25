И пуля в лоб не спасет от кредиторов: банки соберут долги даже с умерших банкротов

При этом, на всю сумму требований кредитов к умершему гражданину будут начисляться проценты исходя из ставки рефинансирования Центробанка (сейчас — 8,25% годовых). Кроме того, сведения о признании гражданина банкротом (в том числе умершего) будут обязательны к публикации не только в электронном федеральном реестре сведений о банкротстве, но и в официальном печатном издании.