И пуля в лоб не спасет от кредиторов: банки соберут долги даже с умерших банкротов

Posted 25 ноября 2014, 03:46
Published 25 ноября 2014, 03:46
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
Госдума до конца осенней сессии примет обновленную версию закона о банкротстве физических лиц, которая будет содержать инструкцию по банкротству умерших граждан, пишут «Известия».
Соответствующий документ внес председатель комитета ГД по собственности Сергей Гаврилов. Он дополняет законопроект новой ст. 223.1 «Условия и порядок банкротства гражданина в случае его смерти», согласно которой «дело о банкротстве гражданина может быть возбуждено после его смерти или объявления его умершим». Подать на банкротство сможет любой кредитор, имеющий права требования к умершему, а также его наследники.
Если наследники не определены, то дело о банкротстве осуществляет исполнитель завещания или нотариус. При этом все наследство умершего попадает в конкурсную массу и реализуется назначенным судом финансовым управляющим. За свои услуги он получит 10 тыс. рублей плюс 2% от стоимости реализованного имущества.
При этом, на всю сумму требований кредитов к умершему гражданину будут начисляться проценты исходя из ставки рефинансирования Центробанка (сейчас — 8,25% годовых). Кроме того, сведения о признании гражданина банкротом (в том числе умершего) будут обязательны к публикации не только в электронном федеральном реестре сведений о банкротстве, но и в официальном печатном издании.
По мнению Гаврилова, новая статья будет своеобразной льготой для наследников.
Законопроект о банкротстве физлиц планировалось принять еще в начале 2010 года: такая мера «поддержки социальной стабильности и защиты населения» предусматривалась планом антикризисных действий правительства, однако ее принятие до последнего переносилось.
Юристы также придерживаются мнения, что банкротство умерших будет выгодно в первую очередь кредиторам.