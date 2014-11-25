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Posted 25 ноября 2014, 03:46

Published 25 ноября 2014, 03:46

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

И пуля в лоб не спасет от кредиторов: банки соберут долги даже с умерших банкротов

И пуля в лоб не спасет от кредиторов: банки соберут долги даже с умерших банкротов

25 ноября 2014, 03:46
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Кредит
Госдума разработала поправки, по которым кредиторы смогут заработать в случае смерти граждан.

Госдума до конца осенней сессии примет обновленную версию закона о банкротстве физических лиц, которая будет содержать инструкцию по банкротству умерших граждан, пишут «Известия».

Соответствующий документ внес председатель комитета ГД по собственности Сергей Гаврилов. Он дополняет законопроект новой ст. 223.1 «Условия и порядок банкротства гражданина в случае его смерти», согласно которой «дело о банкротстве гражданина может быть возбуждено после его смерти или объявления его умершим». Подать на банкротство сможет любой кредитор, имеющий права требования к умершему, а также его наследники.

Если наследники не определены, то дело о банкротстве осуществляет исполнитель завещания или нотариус. При этом все наследство умершего попадает в конкурсную массу и реализуется назначенным судом финансовым управляющим. За свои услуги он получит 10 тыс. рублей плюс 2% от стоимости реализованного имущества.

При этом, на всю сумму требований кредитов к умершему гражданину будут начисляться проценты исходя из ставки рефинансирования Центробанка (сейчас — 8,25% годовых). Кроме того, сведения о признании гражданина банкротом (в том числе умершего) будут обязательны к публикации не только в электронном федеральном реестре сведений о банкротстве, но и в официальном печатном издании.

По мнению Гаврилова, новая статья будет своеобразной льготой для наследников.

Сергей Гаврилов, председатель комитета Госдумы по собственности :— Во-первых, наследники сразу видят, какими долгами обременено наследство, и могут от него вовремя отказаться, в случае если сумма долга превышает сумму наследуемого имущества. Во-вторых, если в наследство, к примеру, достается квартира с большим долгом, который наследник не может сразу выплатить, в рамках процедуры он будет вправе воспользоваться льготной рассрочкой на несколько лет.

Законопроект о банкротстве физлиц планировалось принять еще в начале 2010 года: такая мера «поддержки социальной стабильности и защиты населения» предусматривалась планом антикризисных действий правительства, однако ее принятие до последнего переносилось.

Оксана Дмитриева, первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам :— Когда-то считалось, что пуля в лоб освобождает от обязательств. Теперь очевидно, это не только не освободит от обязательств, но и принесет некоторую прибыль кредиторам: ведь в настоящее время после смерти гражданина проценты не начисляются, а пока наследники примут наследство, пройдет довольно много времени.

Юристы также придерживаются мнения, что банкротство умерших будет выгодно в первую очередь кредиторам.

#Банки#Кредит
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