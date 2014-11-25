Из Прикамья выгнали 9 африканцев, 2 турков, китайца и испанца

Большая часть нелегалов приехали в Прикамье из стран Средней Азии. На родину отправились 232 гражданина Узбекистана, 109 человек из Таджикистана, 73 жителя Кыргызстана, а также 25 граждан Азербайджана, 7 нигерийцев, 2 марроканца, 2 гражданина Турции, китаец и испанец. Все они проживали на территории Прикамья без соответствующих документов, сообщает УФССП по Пермскому краю.