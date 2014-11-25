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Posted 25 ноября 2014, 07:27

Published 25 ноября 2014, 07:27

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

Из Прикамья выгнали 9 африканцев, 2 турков, китайца и испанца

Из Прикамья выгнали 9 африканцев, 2 турков, китайца и испанца

25 ноября 2014, 07:27
Фото: Properm.ru.
На родину отправились несколько сотен граждан Средней Азии. Все они проживали в Пермском крае нелегально.

Федеральная служба судебных приставов подвела итоги за первые десять месяцев текущего года. По подсчетам ведомства, 486 иностранцев переехали в специальное учреждение временного содержания иностранных граждан. Многие были депортированы с территории Прикамья за нарушение закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Большая часть нелегалов приехали в Прикамье из стран Средней Азии. На родину отправились 232 гражданина Узбекистана, 109 человек из Таджикистана, 73 жителя Кыргызстана, а также 25 граждан Азербайджана, 7 нигерийцев, 2 марроканца, 2 гражданина Турции, китаец и испанец. Все они проживали на территории Прикамья без соответствующих документов, сообщает УФССП по Пермскому краю.

Под бдительным контролем судебных приставов до пропускного пункта через государственную границу РФ проводили 384 иностранных гражданина. Всем депортированным запрещено возвращаться в России в ближайшие пять лет. Если они будут пойманы вновь, им грозит уголовная ответственность.

#Общество#Мигранты
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